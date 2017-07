Diretta Genoa-Val Stubai: qui il serbo Darko Lazovic, 26 anni (LAPRESSE)

DIRETTA GENOA-VAL STUBAI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) - Genoa-Val Stubai è una delle amichevoli in programma sabato 15 luglio 2017, nonché la prima sgambata precampionato per il Grifone targato 2017-2018. Si gioca dalle ore 17:00 a Neustift im Stubaital, il comune austriaco situato nel distretto di Innsbruck in cui il Genoa rimarrà in ritiro fino al 22 luglio. L’estate della squadra rossoblù prevede anche una seconda tappa a Bardonecchia, in provincia di Torino, dal 2 al 9 agosto.

Per il primo test i ragazzi allenati da Ivan Juric affrontano la formazione locale del Val Stubai, con l’intento di sciogliere un po’ i muscoli e regalare ai tifosi presenti i primi gol della nuova stagione. Cominciata con il botto, ovvero l’imminente passaggio di proprietà da Enrico Preziosi a nuovi acquirenti ancora non meglio identificati, per ragioni di riservatezza; il quasi ex presidente sta trattando da qualche settimana con un mediatore che rappresenta un fondo inglese e lunedì scorso, parlando all’emittente ligure Telenord, ha confermato che il 20 agosto -data d’inizio del prossimo campionato- non sarà più il presidente del Genoa ma al massimo il patron, se le firme e le ufficialità di rito non fossero ancora arrivate.

Oggi intanto la squadra torna in campo: contro il Val Stubai mister Juric dovrebbe schierare un 3-4-3 con Lamanna tra i pali e Biraschi, Gentiletti e Zukanovic, quest’ultimo appena arrivato dalla Roma, a comporre il terzetto difensivo. A centrocampo Hiljemark e Miguel Veloso, sulle fasce Lazovic e Laxalt, in attacco Giovanni Simeone supportati da Luca Rigoni e Palladino. A disposizione i portieri Perin, recuperato dopo l’infortunio di gennaio, Ujkani, Zima e Rollandi, poi i difensori Spolli (arrivato dopo lo svincolamento dal Chievo), Izzo, Fiamozzi e Rosi, i centrocampisti Cofie, Ghiaione, Omeonga e Morosini e gli attaccanti Ninkovic, Pandev, Gakpé, Galabinov (altro colpo a parametro zero, era dell’Avellino), Pellegri e Saucedo.

Sono rimasti a Pegli invece il difensore francese Landre, il terzino Davide Brivio e gli attaccanti Taarabt e Pinilla, giocatori che non rientrano più nei piani del tecnico. Nel frattempo impazza il calciomercato e come sempre il Genoa, ancora nella persona di Enrico Preziosi, ha il suo bel daffare: negli ultimi giorni è stato raggiunto l’accordo per il ritorno di Andrea Bertolacci, prelevato in prestito secco dal Milan. Da chiarire il futuro di alcuni giocatori chiave come Izzo, Laxalt e Simeone: il primo è squalificato fino ad ottobre il calcioscommesse, l’esterno uruguaiano ha diversi estimatori mentre il centravanti argentino, autore di 12 gol nel suo primo campionato in Italia, è già stato cercato da Fiorentina e Torino.

I tifosi del Genoa sono ormai abituati ai ribaltoni, ma sperano che in ogni caso la squadra possa soffrire meno rispetto all’ultima annata chiusa con il sedicesimo posto in Serie A, ad appena 4 punti dalla zona retrocessione. L’amichevole di sabato 15 luglio tra Genoa e Val Stubai non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano.

