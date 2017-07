Diretta Inter-Norimberga: qui il brasiliano Miranda, 32 anni (LAPRESSE)

DIRETTA INTER-NORIMBERGA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) - Inter-Norimberga è la seconda amichevole precampionato dell’estate nerazzurra: appuntamento a Brunico dalle ore 17:30 di sabato 15 luglio 2017. Per la squadra di Luciano Spalletti si tratta dell’ultimo impegno prima del ritorno a Milano, mentre martedì (18 luglio) il gruppo interista partirà alla volta dell’Oriente per la tournée che lo vedrà impegnato in Cina e Singapore. L’Inter si avvia così a concludere il ritiro di Brunico: domenica i nerazzurri sono scesi in campo per disputare la prima amichevole estiva, vinta 2-1 contro gli austriaci del Wattens che militano nella seconda divisione nazionale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI INTER-NORIMBERGA LIVE: SEGUI L'AMICHEVOLE IN TEMPO REALE (SABATO 15 LUGLIO 2017)

Al netto dell’inevitabile imballaggio fisico, Spalletti ha potuto trarre buone indicazioni anche dai giocatori più giovani, in particolare dal centravanti Andrea Pinamonti e dall’esterno Matteo Rover -entrambi aggregati dalla formazione Primavera- che hanno firmato le reti della vittoria. Pinamonti, uno dei ragazzi più interessanti, ha portato in vantaggio l’Inter al 27’ minuto del primo tempo, con un rasoterra di destro dopo la bella iniziativa di Marco Sala, altro classe 1999 del vivaio. Nella ripresa sono arrivati prima il pareggio del Wattens (75’) e poi il gol decisivo di Rover, a segno di testa dopo la traversa colpita del belga Zinho Vanheusden.

Ancora privo dei nazionali, mister Spalletti ha proposto un 4-4-2 con Handanovic tra i pali, Murillo in posizione di terzino destro, Miranda e Ranocchia al centro della difesa e il giovane Sala sul lato sinistro. In mezzo al campo sono partiti titolari Kondogbia e Xian Emmers, altro talento belga della Primavera, sugli esterni invece Biabiany e Rigoberto Rivas, hunduregno classe ’98; infine l’attacco è stato inizialmente affidato a Pinamonti e al ventenne Enrico Baldini, rientrato dopo il prestito in Serie B della stagione scorsa (era alla Pro Vercelli). Contro i tedeschi del Norimberga, la formazione titolare dovrebbe cambiare perchè i vari Skriniar, D’Ambrosio, Nagatomo, Gagliardini, Brozovic, Perisic, Jovetic, Eder e Icardi si sono aggregati al gruppo.

Previsto un 4-2-3-1 con Handanovic in porta, D'Ambrosio e Nagatomo terzini, Miranda e Murillo difensori centrali. A centrocampo rientra Gagliardini che farà coppia con Kondogbia, mentre sulla trequarti potrebbe fare il suo esordio Borja Valero, appena prelevato dalla Fiorentina. Sugli esterni Biabiany-Perisic e in attacco Icardi. In panchina i portieri Padelli, Berni e Pissardo, i difensori Ranocchia, Skriniar, Santon, Vanheusden, Valietti e Sala, i centrocampisti Brozovic, Joao Mario, Emmers, Danso, Zaniolo e Rover e gli attaccanti Eder, Jovetic, Odgaard e Samuele Longo. Il club teutonico, attualmente allenato da Michael Kollner, milita da tre stagioni nella serie B tedesca e ha chiuso l’ultimo campionato al dodicesimo posto.

Per l’amichevole contro l’Inter il modulo previsto è il 4-2-3-1: in porta dovrebbe giocare Kirschbaum, davanti a lui i difensori centrali Muhl e Margreitter, a completare la retroguardia i terzini Brecko e Leibold. A centrocampo il tandem composto da Hanno Behrens e Patrick Erras, mentre il classe 1997 Eduard Lowen dovrebbe agire più avanzato in posizione di trequartista. Esterni alti un altro ventenne, Cedric Teuchert, e il camerunese Salli mentre il riferimento avanzato sarà probabilmente lo slovacco Dam Zrelak, acquistato dai cechi dello Jablonek per circa 1 milione di euro.

L’amichevole precampionato tra Inter e Norimberga sarà trasmessa in diretta tv dal canale tematico Inter Channel, visibile solo per gli abbonati al numero 232 del bouquet Sky: telecronaca dalle ore 17:30. Come per la prima partita contro il Wattens, prevista anche per Inter-Norimberga la diretta in streaming video sulla pagina Facebook ufficiale del club, F.C. Internazionale Milano.

