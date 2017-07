Diretta Italia Stati Uniti (LaPresse)

DIRETTA ITALIA STATI UNITI: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (VOLLEY FEMMINILE WORLD GRAND PRIX 2017) – Italia-Stati Uniti è la partita di volley femminile in programma oggi sabato 15 luglio alle ore 8.30 secondo il fuso italiano (ma saranno le 14.30 locali) a Macau quale secondo incontro delle azzurre in questo secondo weekend del World Grand Prix 2017. Dopo aver riaffrontato a 7 giorni di distanza le cinesi le ragazze del commissario tecnico Davide Mazzanti tornano in campo questa mattina per trovarsi di nuovo faccia a faccia contro la nazionale Usa, già incontrata nel primo fine settimana di questa competizione targata Fivb. Con oggi l’Italia sarà all’esatta metà nel torneo preliminare del Word Grand Prix: sarà quindi necessario infilare una dopo l’altra tutte le vittorie possibili per continuare ad alimentare il sogno della Final Six.

Va detto che però per la compagine di Mazzanti, totalmente rinnovata e con uno staff tecnico rifondato da zero, le ambizioni delle azzurre potrebbero essere meno elevate: buoni risultati ma soprattutto buone prestazioni e segnali di crescita saranno gli elementi da ricercare anche oggi contro la americane, in attesa di vivere un mondiale da protagoniste.

Di tutt'altro avviso invece la nazionale degli Stati uniti di volley femminile che ha chiuso il primo weekend di gara per il World Grand Prix da seconda in classifica con 8 punti, uno in meno della Serbia e con 3 incontri vinti su tre disputati. Non a caso la nazionale Usa è la seconda nella ranking della Fivb fissato dopo le olimpiadi di Rio de Janeiro 2047: va però detto che proprio dopo i Giochi gli Stati Uniti hanno di fatto perso la prima posizione in favore della Cina, oro olimpico.

Ricordiamo che la partita tra Italia e Stati Uniti non sarà visibile in diretta tv, ma salvo variazioni, il match di volley femminile sarà visibile in diretta streaming video sul profilo ufficiale Youtube della Federazione internazionale (FIVB Volley ball). Consigliamo pertanto di collegarsi al situo ufficiale del World Grand Prix 2017 all’indirizzo www.worldgrandprix.2017.fivb.com per rimanere aggiornati sulle ultime novità, il tabellino e il risultato live della partita.

