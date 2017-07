Diretta/ Mondiali nuoto Budapest 2017: streaming video e tv: programma, orari e finali (oggi)

Elena Bertocchi (LaPresse)

DIRETTA MONDIALI NUOTO BUDAPEST 2017: STREAMING VIDEO E TV, ORARI, FINALI E PROGRAMMA (OGGI) – Si accederà oggi la seconda da giornata dei Mondiali di nuoto in corso a Budapest e anche per questo sabato il programma di gare appare davvero fittissimo. Dopo aver esordito ieri nelle piscine della città ungherese con Tuffi e nuoto sincronizzato oggi la vera novità sarà la prima gara del nuoto di fondo che andrà in scena nel Lago Balaton: gustoso anticipo delle prestigiose gare di nuoto in corsia e dove l’Italia è attesa a una scorpacciata di medaglie. Ma andiamo a vedere nel dettaglio le competizioni in programma oggi e tra le quali vi saranno anche alcune finali, prima grande occasione per mettere a bilancio qualche riconoscimento di peso. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO RAI I MONDIALI DI NUOTO BUDAPEST 2017

Partendo dai tuffi, i mondiali di Budapest per la giornata di oggi partiranno già alle ore 10.00 con il torneo preliminare del trampolino sincronizzato dai tre metri maschili, a cui dalle ore 13.00 farà seguito la prima gara per le medaglie ovvero la finale della piattaforma dai 10 metri mista. Presumibilmente dalle ore 16.00 avrà inizio poi la finale femminile da un metro a cui farà seguito anche la gara finale per i sincro maschile dai tre metri. Vediamo quindi quali saranno gli italiani attesi sperando che tutti possano giungere alle fasi finali e conquistare e prime medaglie per il tricolore: ai preliminari per il trampoli dai 3metri maschili non mancherà ad esempio Adriano Ruslan Critofori oltre che Giovanni Tocci, mentre per la finale della Piattaforma misto troveremo la coppia formata dalla Btaki e da Maicol Verzotto. Proseguendo nel programma segnaliamo che alla finale per il trampolino da un metro femminile troveremo di nuovo in vasca Elena Bertocchi e anche Chiara Pellacani, mentre per l’ultima finale alida per le medaglie prevista oggi ovvero il trampolino sincro maschile dai tre metri vedremo il duo azzurro Gabriele Auber-Lorenzo Marsaglia.

Sempre nella giornata di oggi sabato 15 luglio per i Mondiali di Budapest 2017 è prevista anche la finale per il solo tecnico del nuoto sincronizzato a partire dalle ore 11.00 mentre nella serata è atteso alle ore 19.30 il torneo preliminare del due Misto tecnico. A chiudere il programma di questa intensa giornata sarà la prima prova del nuoto di fondo nella bella cornice del Lago Balaton: alle ore 10.00 è infatti atteso il via della prova maschile sui 5km. Qui saranno due gli italiani in gara per tenere alto l’onore del tricolore ovvero Andrea manzi delle Fiamme Oro Napoli/CC Napoli e Mario Sanzolli della medesima squadra. La copertura in diretta tv dei Mondiali di nuoto Budapest 2017 sarà eccellente dato che è stata garantita sia dalla Rai sia da Eurosport: oggi l’appuntamento sarà principalmente su Rai due dove verranno trasmesse tutte le gare che porteranno all’attribuzione delle prime medaglie, con eventuali passaggi su Riasport in coincidenza con altri programmai del palinsesto. Sulla tv europea il canale di riferimento sarà Eurosport 2, visibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. La diretta streaming video sarà dunque garantita sia dal sito www.raiplay.it gratuitamente per tutti, sia dai servizi Eurosport Player, Sky Go e Premium Play per i rispettivi abbonati.

