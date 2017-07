Garbine Muguruza e Venus Williams giocano la finale di Wimbledon 2017 (LaPresse)

DIRETTA MUGURUZA-V. WILLIAMS INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLA FINALE (WIMBLEDON 2017) - Garbine Muguruza-Venus Williams è la finale femminile di Wimbledon 2017: alle ore 15 italiane, ovviamente sul campo centrale, le due giocatrici si sfideranno per il titolo più prestigioso nella stagione del tennis mondiale. Ci arrivano con pieno merito, dopo aver dominato le loro semifinali: è stata quasi una corsa a chi ci avrebbe messo meno. L’ha vinta la spagnola (65 minuti contro 73), ma se per la Muguruza la vittoria era sostanzialmente prevedibile, per Venus l’ostacolo Konta era considerato decisamente probante, al punto che i bookmaker davano la britannica come favorita della vigilia.

Invece la maggiore delle sorelle Williams ha stupito ancora una volta: una vittoria schiacciante sulla grande speranza del Regno Unito e l’ennesima finale Slam. Qui a Wimbledon arriva a otto anni dall’ultima: quando Venus aveva perso contro la sorella Serena non aveva ancora 30 anni e non aveva ancora vissuto i tanti problemi che l’avrebbero allontanata dai campi e quasi costretta al ritiro. Oggi è tornata grande: rientrerà nella Top Ten del ranking Wta e avrà la possibilità di vincere quello che per lei sarebbe il sesto Wimbledon e l’ottavo Major in carriera, che la farebbe diventare anche la più anziana vincitrice Slam battendo proprio Serena.

Dall’altra parte della rete avrà però un’avversaria ostica: la Muguruza infatti è una delle poche giocatrici che possa pareggiare la potenza dei colpi di Venus, e dunque da questo punto di vista la trentasettenne americana potrebbe avere minori vantaggi rispetto a quelli avuti nelle sfide precedenti. In più la spagnola, che si era persa per strada dopo aver vinto il Roland Garros, sembra essere tornata in grande stile: già a Parigi aveva centrato i quarti di finale, qui a Londra si è dimostrata anche più in forma e, come dimostrazione, ha fatto fuori la numero 1 Angelique Kerber e poi si è sbarazzata con sorprendente facilità di Svetlana Kuznetsova (sempre una minaccia nei grandi tornei) e di una Rybarikova che era arrivata in semifinale con grande merito e che ha portato a casa appena due giochi.

Per la Muguruza questa è la seconda finale a Wimbledon: la prima l’aveva raggiunta nel 2015 e, ironia della sorte, adesso che era sicura di non incrociare quella Serena Williams che l’aveva battuta si trova a giocare contro la sorella, che per di più è al grande appuntamento con la storia e dunque ha motivazioni extra. Davvero difficile stabilire chi potrebbe vincere questa finale: forse Venus Williams parte con un passettino di vantaggio per tutto quello che ha saputo centrare sull’erba di Londra, ma la Muguruza ha già perso due anni fa e ora è sicuramente più pronta. In più, nonostante il grande gioco espresso, questa Venus non è certo al livello della Serena che ha dominato negli Slam fino a quando non è stata costretta a fermarsi; e la spagnola ha già battuto la minore delle Williams, per ben due volte in un Major (anche se in entrambi i casi eravamo sulla terra del Roland Garros).

La finale femminile di Wimbledon 2017 sono in diretta tv su Sky Sport 1, dove verranno anche garantiti approfondimenti da studio (con la conduzione di Eleonora Cottarelli e l’intervento degli ospiti). Tutti gli abbonati alla pay tv del satellite potranno avvalersi, in assenza di un televisore, del servizio di diretta streaming video garantito dall’applicazione Sky Go, attivabile senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

