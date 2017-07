Diretta Napoli-Trento: qui Lorenzo Insigne, 26 anni (LAPRESSE)

DIRETTA NAPOLI-TRENTO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) - Sabato 15 luglio 2017 torna in campo il Napoli, per la seconda amichevole del precampionato estivo: avversario dei partenopei è il Trento, formazione che milita in Serie D ed è allenata da Roberto Vecchiato. Il calcio d’inizio è in programma per le ore 21:00 a Dimaro, comune in provincia di Trento in cui i ragazzi allenati dea Maurizio Sarri stanno svolgendo la preparazione. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI NAPOLI-TRENTO LIVE: SEGUI L’AMICHEVOLE IN TEMPO REALE

In settimana gli azzurri sono scesi in campo per la prima sgambata contro la Bassa Anaunia: il match ha riservato un’abbuffata di reti, 17 in totale, e ha visto tra i maggiori protagonisti Arkadiusz Milik e Dries Mertens. Il ventitreenne polacco, reduce da una prima stagione in Italia dai due volti (ottimo l’inizio, più complicato il prosieguo anche per un brutto infortunio), ha realizzato una tripletta nel primo tempo mostrando già una buona condizione. Nella ripresa è invece andato in scena il Mertens show: il folletto belga, ormai centravanti titolare del Napoli, ha riempito la sua mezz’oretta di gioco (33’ per l’esattezza) con ben 6 reti, tornando subito ad entusiasmare il popolo azzurro e riallacciando subito il filo con il gol.

Buoni segnali sono arrivati anche da Adam Ounas, primo acquisto del mercato estivo: l’esterno offensivo algerino ha disputato una ventina di minuti servendo un paio d’assist e cogliendo anche un palo. Non è sceso in campo invece il terzino portoghese Mario Rui, che ha comunque svolto con successo le visite mediche e messo la firma su un contratto quinquennale. Come nel primo test stagionale, anche contro il Trento Maurizio Sarri dovrebbe mischiare le carte a sua disposizione: potremmo vedere un undici di partenza con Reina in porta, Maksimovic e Chiriches in difesa, Maggio terzino a destra e Ghoulam dalla parte opposta. A centrocampo previsti ancora Allan, Jorginho e Hamsik, mentre davanti Milik dovrebbe partire ancora titolare supportato da Callejon ed Insigne.

Dalla panchina partirebbero quindi i portieri Sepe e Rafael Cabral, i difensori Albiol Koulibaly, Hysaj e Mario Rui (più il croato Strinic, che però è in uscita), i centrocampisti Rog, Diawara, Zielinski e Giaccherini e gli attaccanti Ounas, Mertens, Leandrinho e Pavoletti. Napoli che dunque prosegue il suo lavoro in vista dei primi impegni ufficiali della nuova stagione, a cominciare dal doppio playoff di Champions League che vedrà i partenopei impegnati prima a Ferragosto (giorno 15 oppure 16), per la gara d’andata, e poi il 22 o 23 per il return match. In mezzo anche l’inizio della Serie A 2017-2018, la cui prima giornata si disputerà domenica 20 agosto.

L’amichevole precampionato tra Napoli e Trento sarà trasmessa in diretta tv da Mediaset sul canale Premium Sport, il numero 370 del digitale terrestre disponibile anche in alta definizione (HD) al numero 380. Gli abbonati potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione PremiumPlay.

