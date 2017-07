Diretta Sampdoria-Sellero Novelle/ Info streaming video tv, probabili formazioni, risultato live (amichevole)

Diretta Sampdoria-Sellero Novelle; qui l'uruguaiano Lucas Torreira, 21 anni (LAPRESSE)

DIRETTA SAMPDORIA-SELLERO NOVELLE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) - Sampdoria-Sellero Novelle è la prima amichevole dell’estate 2017 per la formazione blucerchiata: appuntamento alle ore 17:30 di sabato 15 luglio, si gioca a Ponte di Legno (provincia di Brescia) dove la squadra di Marco Giampaolo sta svolgendo il ritiro precampionato (che terminerà il 29 luglio). Reduce dal decimo posto nell’ultima Serie A (con 48 punti), la Sampdoria è ripartita puntando anzitutto a mettere al sicuro il bilancio.

In quest’ottica si possono leggere le cessioni di tre titolari come il difensore Milan Skriniar, acquistato dall’Inter, del centrocampista Bruno Fernandes che è tornato in patria allo Sporting Lisbona, e soprattutto dell’attaccante Luis Muriel che ha lasciato l’Italia dopo sette anni destinazione Siviglia. Affari che hanno portato nelle casse blucerchiate oltre 50 milioni di euro, una parte dei quali sarà utilizzata per il mercato in entrata. Qualcosa per la verità la Sampdoria ha già portato a casa: ad esempio l’attaccante Gianluca Caprari, autore di 9 gol nell’ultimo campionato con il Pescara ed arrivato dall’Inter, nell’ambito dell’operazione Skriniar.

La nuova scommessa per l’attacco porta invece il nome di Dawid Kownacki, classe 1997 prelevato dal Lech Poznan per circa 4 milioni di euro: nel 2016-2017 il ragazzo ha totalizzato 32 presenze e 11 reti tra campionato e coppa nazionale. Un capitolo a parte riguarda Patrik Schick, du cui in teoria Kownacki dovrebbe prendere il posto: il ventunenne ceco era stato ceduto alla Juventus per un’altra somma consistente, vicina ai 30 milioni di euro, ma non è ancora stato ufficializzato dai bianconeri a causa di problemi emersi durante le visite mediche.

In ogni caso, sarà difficile ricevere Schick con la maglia blucerchiata: l’attaccante non è stato nemmeno convocato per il ritiro di Ponte di Legno. Agli ordini di Marco Giampaolo si stanno allenando i portieri Viviano, Puggioni, Tozzo e Krapikas, i difensori Silvestre, Simic, Regini, Bereszynski, Sala, Dodò, Pavlovic, Murru e Leverebbe, i centrocampisti Torreira, Barreto, Verre, Linetty, Capezzi, Djuricic, Praet, Alvarez e Baumgartner e gli attaccanti Ibourahima Baldé (classe 1999, fratello minore del laziale Keita), Caprari, Bonazzoli e Quagliarella.

Nella prima amichevole contro il Sellero Novelle, squadra dell’omonimo comune in Val Camonica, la Sampdoria scenderà in campo con il modulo 4-3-1-2 impiegato nella stagione scorsa. Giampaolo dovrebbe dare inizialmente spazio ai titolari, quindi Viviano in porta e linea difensiva formata da Bereszynski (destra), Silvestre, Regini e Pavlovic (sinistra). A centrocampo Edgar Barreto, Lucas Torreira e Linetty, sulla trequarti il belga Praet e davanti il tandem composto da Quagliarella e Caprari. L’amichevole precampionato tra Sampdoria e Sellero Novelle non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano.

