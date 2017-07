La Curva della Spal - LaPresse

DIRETTA SPAL-TAMAI INFO STREAMING VIDEO E TV: PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE – Grandissima attesa fra i tifosi della Spal di Ferrara, per la prima uscita stagionale dei propri beniamini. Alle ore 17:00 di questa sera, allo stadio Polisportivo Comunale “Maurizio Siega” di Tarvisio (provincia di Udine, dove si trova la stessa Spal per il ritiro estivo), la compagine emiliana sfiderà il Tamai, squadra che gioca in Serie D, originaria della provincia di Pordenone. Dopo ben 49 lunghissimi anni, la compagine bianco-azzurra torna quindi nel massimo campionato, e viste le prime indiscrezioni giunte dal calciomercato estivo, l’intenzione della dirigenza sembrerebbe essere quella di rimanere in A ancora a lungo. Fra i colpi di punta vi è senza dubbio l’arrivo di Alberto Paloschi, giocatore esploso fra le fila del Milan, e reduce da diverse esperienza positive, in particolare al Chievo.

Felicissimo il leader del reparto offensivo della Spal, Sergio Floccari, che ha accolto così il nuovo arrivato in una recente intervista rilasciata ai microfoni di Premium Sport: «Penso che quello di Paloschi sia stato un ottimo acquisto, ma in generale ritengo che la società abbia effettuato un mercato molto importante, trasmettendo la voglia di fare bene fin da subito e compiendo anche dei sacrifici.

Penso che questo sia un messaggio importante. Mi trovo bene con Paloschi, che è un giocatore molto bravo negli ultimi metri, ma abbiamo anche altri grandi giocatori come Antenucci che ha fatto benissimo lo scorso anno. Abbiamo proprio un bel reparto offensivo». La Spal ha già portato a termine sei acquisti, ed oltre a Paloschi sono arrivati Federico Viviani, Federico Mattiello, Marios Oikonomou, Luca Rizzo e Felipe Dal Belo.

L’allenatore del club ferrarese, Semplici, dovrebbe puntare su un 3-5-2 per l’amichevole contro il Tamai in programma oggi alle ore 17:00. Spazio quindi a Branduani a curare la porta, con retroguardia schierata a tre, dove troveremo Vicari pilastro centrale, con Oikonomou interno di destra e Felipe in quel di sinistra.

A centrocampo, in cabina di regina troveremo Arini, con il nuovo arrivato Rizzo spalla di destra, e Mora a sinistra, mentre le due corsie saranno occupate da Lazzari, con un altro neo-acquisto, Mattielo, sulla fascia mancina. Infine l’attacco che già fa sognare i tifosi della Spal, leggasi Paloschi e bomber Floccari. Ricordiamo che la partita amichevole fra Spal e Tamai non sarà visibile in diretta tv su alcun canale, ma sarà possibile seguire aggiornamenti della stessa sul sito del club emiliano nonché sui vari social network, leggasi Facebook e Twitter.

