Diretta Udinese-Rappr. locale/ Info streaming video e tv, probabili formazioni, risultato live (amichevole)

Diretta Udinese-Rappresentativa locale (LAPRESSE)

DIRETTA UDINESE-RAPPRESENTATIVA LOCALE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) - Sabato 15 luglio 2017 sono in programma diverse amichevoli per le squadre della nostra Serie A: una di queste riguarda l’Udinese che a Manzano, comune in provincia di Udine, scende in campo dalle ore 17:00 per affrontare una Rappresentativa locale.

Comincia quindi ad alzarsi il velo sulla squadra bianconera edizione 2017-2018: l’allenatore è ancora il friulano Luigi Delneri, che aveva vestito la casacca bianconera anche da calciatore (dal 1978 al 1980) e che nell’ultima stagione ha condotto la squadra ad una salvezza tranquilla (45 punti, +13 sulla zona retrocessione), dopo essere subentrato a Giuseppe Inchini dall’ottava giornata.

Per il nuovo campionato, che prenderà il via domenica 20 agosto, l’Udinese è ripartita con il medesimo intento sperando però di mettere in cassaforte quanto prima i punti necessari per mantenere la categoria; manca ancora molto al termine del calciomercato e probabilmente la squadra subirà ulteriori modifiche, per il momento sono stati ufficializzati un paio di ritocchi in entrata ed altrettante operazioni in uscita.

Ad oggi il maggior vuoto da colmare è quello lasciato da Duvan Zapata, centravanti titolare nelle ultime due stagioni tornato al Napoli dopo il prestito biennale al Friuli: la società è al lavoro per l’acquisto di un sostituto che possa affiancare Cyril Thereau, nel 4-4-2 di Delneri. A tal proposito, la probabile formazione della prima amichevole vede i bianconeri in campo con Scuffet tra i pali, Danilo e Angella a protezione dell’area di rigore, Widmer terzino a destra e il brasiliano Samir sulla corsia mancina.

A centrocampo il croato Balic e Badu, sulle fasce gli esterni alti De Paul ed Ingelsson e in attacco il tandem formato da Thereau e Lasagna. In tal caso partiranno a disposizione i portieri Bizzarri, Meret e Borsellini, i difensori Filipiak, Musavu King, Pezzella, Vasko e Wague poi i centrocampisti Barak, Seko Fofana, Jankto, Mallè, Pontisso, Garmendia e Varesanovic e infine gli attaccanti Evandro, Matos e Perica.

Da seguire tra gli altri il centrocampista transalpino Fofana, una delle maggiori rivelazioni del campionato scorso: a marzo si era fratturato il perone chiudendo anzitempo la stagione, per il 2017-2018 l’Udinese punta forte sul suo recupero. L’amichevole precampionato Udinese-Rappresentativa locale sarà trasmessa in diretta tv dal canale tematico Udinese Tv, visibile in Friuli e Veneto al numero 110 del digitale terrestre e raggiungibile anche tramite il sito web ufficiale del club, www.udinese.it/udinese-tv.

