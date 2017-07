Diretta Verona-Triestina/ Info streaming video tv, probabili formazioni, risultato live (amichevole)

Diretta Verona-Triestina (LAPRESSE)

DIRETTA VERONA-TRIESTINA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) - Un derby del Triveneto d’altri tempi torna protagonista, se pur solo per un’amichevole, nel pomeriggio di sabato 15 luglio 2017: Hellas Verona e Triestina scenderanno in campo al centro sportivo intercomunale di Mezzano di Primiero, in provincia di Trento, calcio d’inizio previsto per le ore 17:30. Curiosità crescente per il nuovo Verona, neopromosso in Serie A dopo l’anno di purgatorio: l’ambiente gialloblu si è riscaldato negli ultimi giorni in cui la società ha messo a segno quattro bei colpi di mercato.

In rapida successione hanno firmato per l’Hellas l’esterno Daniele Verde, classe 1996 scuola Roma e l’anno scorso in B con l’Avellino, poi un Alessio Cerci in cerca di riscatto, quindi Antonio Cassano che rappresenta la grande scommessa e in fine il difensore Thomas Heurtaux, anche lui reduce da stagioni non entusiasmanti con l’Udinese. Una bella riverniciata per un Verona che non dovrebbe fermarsi qua: dalle prossime settimane di trattative i gialloblu sperano di portare a casa un portiere (ad oggi il titolare è il brasiliano Nicolas), un difensore centrale e un laterale in più.

Anche la Triestina punta ad acquisire lo status di neopromossa, o per meglio dire di ripescata: alcune società di Lega Pro infatti, nella fattispecie Como e Latina. non sono riuscite a presentare tutti i documenti necessari per l’iscrizione al prossimo campionato; gli alabarda possono sperare avendo vinto il simbolico scudetto di Serie D, dopo il secondo posto nell’ultimo girone C. Per affrontare il meglio il prossimo torneo, che i ogni caso si preannuncia molto impegnativo, la società biancorossa ha puntato su un nome di spicco per la panchina: quello di Giuseppe Sannino, l’anno scorso alla Salernitana per metà stagione.

Il mister napoletano è reduce da alcune esperienza non positive ma a Trieste trova una realtà ambiziosa e come lui desiderosa di riscatto, dopo il doppio fallimento degli ultimi 5 anni (2012 e 2016). Intanto la dirigenza, nella persona in particolare del triestino Mauro Milanese, è attiva per allestire una rosa che sappia mantenere la Lega Pro in caso di ripescaggio, oppure centrare l’agognata promozione dalla Serie D. Passando alle probabili formazioni dell’amichevole tra Hellas Verona e Triestina, i gialloblu dovrebbero schierarsi sul terreno di gioco con il modulo 4-3-3. In porta Nicolas, in difesa da destra a sinistra previsti Romulo, Heurtaux, Antonio Caracciolo e Souprayen; a centrocampo Bessa, Fossati e Valoti e in attacco Pazzini supportato dagli esterni Verde e Cerci.

In panchina partirebbero quindi i portieri Tosi e Borghetto, il giovane difensore Kumbulla, i centrocampisti Laner, Zaccagni, Bruno Zuculini, Fares e Danzi e gli attaccanti Cassano, Luppi, Siligardi, Bearzotti, Tupta e Stefanec. La Triestina di mister Sannino dovrebbe rispondere con un iniziale 4-4-2: tra i pali Samuele Perisan, classe 1997 appena arrivato in prestito dall’Udinese; in difesa i centrali Mori ed Aquaro affiancati dai terzini Crosato (a destra) e Pizzul (sinistra).

A centrocampo Meduri e Celestri, esterni alti l’ex FeralpiSalò Bracaletti (fascia destra) e il canadese Langwa (sinistra) e in attacco il tandem formato dal brasiliano Carlos França, trentottenne e top scorer di squadra nell’ultima stagione, e Matteo Serafini. L’amichevole precampionato tra Hellas Verona e Triestina non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano.

