INFORTUNIO LUCA PELLEGRINI, ROMA NEWS: CROCIATO ROTTO PER IL GIOVANE TERZINO GIALLOROSSO - Un altro infortunio scuote l'infermeria della Roma. Questa volta è toccato al giovane Luca Pellegrini, giovane terzino chiamato in prima squadra per il ritiro di Pinzolo. Il classe '99 si è rotto il crociato anteriore sinistro nel corso dell'amichevole di ieri disputata contro lo Slovacko. A darne conferma è lo stesso Pellegrini con un messaggio sul proprio profilo Instagram: “In questo momento è difficile trovare le parole giuste semplicemente perché non ce ne sono, non doveva andare così. Non è l'infortunio in se per se che dà fastidio – ha continuato il ragazzo - ma il momento in cui è avvenuto che fa male. Mentre stavi al settimo cielo, appena prima di una partenza per una tournée in America, con squadre di livello internazionale, sembrava un sogno”.



Pellegrini salterà la tournée americana ma promette di tornare più forte di prima. “Non sarà di certo un infortunio a fermarmi – prosegue il giallorosso - tornerò a sognare ad occhi aperti, forse più forte di prima, non importa quanto ci vorrà, nessuno mi toglierà il mio obbiettivo dalla testa. Ritarderò il mio percorso di 5-6 mesi poco importa”. Questo, invece, il comunicato ufficiale emesso dalla Roma: “Luca Pellegrini è stato sottoposto a controlli clinico/strumentali che hanno messo in evidenza la rottura del Legamento Crociato Anteriore del ginocchio sinistro. Sarà necessario un intervento chirurgico di ricostruzione che verrà programmato a breve”. Piccola curiosità: continua la “maledizione dei crociati” in casa giallorossa. Negli ultimi mesi hanno infatti subito lo stesso infortunio Emerson Palmieri, Mario Rui, Florenzi, Nura e Rudiger.

