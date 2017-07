Keita Balde (Foto: Lapresse)

KEITA ALL'INTER? CALCIOMERCATO, I NERAZZURRI TENTANO IL COLPACCIO - Keita all'Inter insieme a Vidal. I nerazzurri sono a lavoro per centrare il doppio colpo che rianimerebbe il popolo interista, scottato dalle mosse dei cugini del Milan. Suning non ha fretta di chiudere operazioni in entrata ma intanto iniziano a filtrare i primi nomi sul taccuino di Sabatini. Keita Balde è un'idea molto, molto interessante. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nei prossimi giorni l'Inter proverà a raggiungere con la Lazio un accordo per il duttile jolly offensivo. Il giocatore ha un contratto con i biancocelesti in scadenza nel 2018 e non ha alcuna intenzione di rinnovarlo. Fino a questo momento Keita ha rifiutato il trasferimento al Milan, con il quale il presidente Lotito aveva già trovato un punto d'intesa. La Lazio, dal canto suo, ha fatto muro di fronte alle richieste della Juventus.



Per il momento, dunque, Keita resta un giocatore della Lazio ma all'orizzonte è pronto l'assalto dell'Inter. Lotito e Tare proveranno per l'ultima volta a convincere il senegalese a rinnovare con il club capitolino. Qualora anche questo tentativo non andasse a buon fine, la cessione dell'ex canterano del Barcellona appare obbligata. I nerazzurri sono alla finestra e preparano una strategia di mercato, indipendentemente dalla riuscita cessione di Perisic al Manchester United.

