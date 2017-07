Riyad Mahrez (Foto: Lapresse)

MAHREZ ALLA ROMA? CALCIOMERCATO: IL LEICESTER CHIEDE 50 MILIONI MA I GIALLOROSSI CI PROVANO - Mahrez alla Roma, i giallorossi stanno sondando il terreno per capire se esistono margini di trattativa. Al momento la situazione è la seguente: Di Francesco avrebbe piacere di ricevere un giocatore di livello e l'algerino del Leicester City sarebbe il profilo ideale. Il problema è che le Foxes sparano alto e chiedono almeno 50 milioni di euro. Una cifra altissima che al momento i giallorossi non possono coprire, nonostante i soldi incassati dalle cessioni di Salah, Rudiger e Paredes. In ogni caso Mahrez è un giocatore che ben si sposa al progetto tattico di Di Francesco: abile nell'uno contro uno, rapido e in grado di creare superiorità. Gli ostacoli, al momento, sono due. Il primo: la richiesta economica del Leicester City, di 50 milioni di euro. La seconda: l'ingaggio del giocatore, che percepisce 5 milioni a stagione.



Monchi è a lavoro per cercare di sbloccare la trattativa e continuerà a farlo nei prossimi giorni, ben conscio che l'affare Mahrez si preannuncia complicatissimo. L'algerino sarebbe il sostituto ideale di Salah e risponderebbe alle richieste di Di Francesco, che nei giorni scorsi aveva espressamente chiesto due esterni offensivi di destra. Il mercato della Roma è caldo, in pentola ballano diversi nomi ma la suggestione Mahrez è quella che potrebbe davvero scuotere l'intero ambiente romanista.

