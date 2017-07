Portogallo-Inghilterra Finale Under 19/ Info streaming video, diretta tv, probabili formazioni, risultato live

Europei Under 19 2017: diretta finale Portogallo-Inghilterra (LAPRESSE)

DIRETTA PORTOGALLO-INGHILTERRA FINALE UNDER 19: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, RISULTATO LIVE (FINALE EUROPEI UNDER 19, OGGI SABATO 15 LUGLIO) - Portogallo-Inghilterra Under 19 si gioca oggi pomeriggio alle ore 18.00 italiane: diretta dall’arbitro serbo Srdjan Jovanovic, coadiuvato dai guardalinee Thibaud Nijssen e Yury Khomchenko (un belga e un bielorusso) e dal quarto uomo norvegese Ola Hobber Nilsen, sarà la finale degli Europei Under 19 che quest’anno si stanno giocando in Georgia. L’appuntamento sarà infatti alle ore 20.00 locali di stasera (ci sono due ore di fuso orario fra l’Italia e la Georgia) presso lo stadio Tengiz Burjanadze Stadioni di Gori, dove si disputerà dunque la partita che assegna questo prestigioso titolo europeo conteso dal Portogallo, da sempre una garanzia a livello di Nazionali giovanili, e un’Inghilterra che quest’anno sta raccogliendo belle soddisfazioni dalle sue Under, con riferimento in particolare naturalmente all’Under 20, che poco più di un mese fa ha vinto il Mondiale disputato in Corea del Sud.

Il Portogallo nella fase a gironi aveva blindato la qualificazione già dopo le prime due partite, vinte rispettivamente per 1-0 contro i padroni di casa della Georgia e poi per 2-1 contro la Repubblica Ceca, prima di pareggiare per 2-2 contro la Svezia nella terza e ultima uscita del gruppo A. Primo posto nel girone con 7 punti, due vittorie e un pareggio, cinque gol segnati e tre subiti: l’abbinamento in semifinale è stato con l’Olanda, seconda nell’altro raggruppamento, che i lusitani hanno battuto in semifinale per 1-0 grazie al gol segnato da Gerson Fernandes al 24’ minuto di gioco. Considerando che il Portogallo era sicuro non solo della qualificazione, ma anche del primo posto, già dopo le prime due giornate, possiamo dire che ha subito un solo gol nelle tre partite che contavano in questo Europeo Under 19: il punto di forza è la difesa.

Più scintillante il cammino dell’Inghilterra nel girone B: vittoria per 2-0 contro la Bulgaria, poi ecco i successi per 1-0 contro l’Olanda e con un sonoro 4-1 contro la Germania, soddisfazione sempre speciale per gli inglesi. Dunque 9 punti, tre vittorie in altrettante partite, ben sette gol segnati a fronte di uno solo subito. Bene anche in questo caso la solidità difensiva, ma con speciale nota di merito anche per la fase offensiva. La semifinale ha però riservato brividi ai giovani inglesi, che si sono imposti mercoledì per 1-0 contro la Repubblica Ceca grazie al gol segnato da Nmecha al 93’ minuto, quando i supplementari sembravano ormai inevitabili - con tutte le complicazioni che ne sarebbero sorte.

In assenza di squalifiche, possiamo ipotizzare per quanto riguarda le probabili formazioni che i due commissari tecnici confermino i titolari che hanno portato Portogallo e Inghilterra a contendersi questo titolo continentale Under 19, anche se alla fine di un torneo che prevede molte partite in pochi giorni sarà fondamentale gestire le forze. Portogallo-Inghilterra, finale degli Europei Under 19 2017, sarà trasmessa in diretta tv da Eurosport HD, canale numero 210 della piattaforma satellitare di Sky e numero 372 del digitale terrestre di Mediaset Premium: telecronaca naturalmente a partire dalle ore 18.00 italiane. I clienti Sky o Mediaset Premium potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite le rispettive applicazioni Sky Go e Premium Play che sono disponibili per pc, tablet e smartphone.

