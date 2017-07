Probabili Formazioni/ Napoli Trento: le ultime novità live (amichevole, oggi 15 luglio)

Probabili formazioni Napoli Trento (LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-TRENTO: LE ULTIME NOVITA’ LIVE (AMICHEVOLE, OGGI 15 LUGLIO)- Seconda amichevole estiva per il Napoli di Maurizio Sarri che questa sera affronterà il Trento in un test match di grande intensità presso lo stadio Briamasco casa della compagine gialloblu, neopromossa in serie D. Dopo l’ottima prova contro la Bassa Anaunia, la compagine azzurra è ora attesa contro un avversario di maggior livello tecnico: il programma delle amichevoli per il Napoli vedrà poi un crescendo di difficoltà e prestigio fino all’Audi Cup in programma il prossimo 1 e 2 agosto 2017. Prima di andare a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazione di Napoli e Trento ricordiamo che questa amichevole sarà visibile in diretta tv dalle ore 21.00 su Mediaste Premium che ne garantirà anche le copertura in diretta streaming video.

FORMAZIONI NAPOLI - Fatto conto di alcune assenze degli ultimi arrivi tra cui anche quello di Mario Rui, arrivato solo tre giorni fa in prestito dalla Roma, è probabile che Maurizio Sarri nella formazione iniziale punti sugli 11 che ha schierato nel primo tempo anche nel test match precedente contro la Bassa Anaunia. Il tecnico però per questa amichevole serale contro il Trento potrebbe ora approfittare di Pepe Reina tra i pali fin da primo minuto, lasciando poi eventualmente spazio a Sepe e Rafael nella ripresa, dove come al solito saranno moltissimi cambi chiesti. Per gli azzurri si pensa quindi al solito 4-3-3, con Reina tra i pali e di fronte la coppia di centrali Maksimovic-Chiriches con Maggio e Ghoulam sulle fasce (ma anche qui i ballottaggi rimarranno vivi fino all’ultimo minuto. Davanti al centro l’unica sicurezza, come è stata per tutta la stagione passata, porta il nome di Marek Hamsik: il capitano sarà senza dubbio presente fin dal primo minuto e potrebbe venir accompagnato da Alla e Jorginho. Davanti atteso un valzer di attaccanti ma per il momento i più accreditati per dare il via al match contro il Tento sono Insigne, con Callejon e Milik ai lati.

FORMAZIONI TRENTO – Per la compagine trentina proviamo a immaginare un 4-4-2 per il tecnico Roberto Vecchiato con il portiere d’esperienza Alberto Pea tra i pali e davanti la coppia di centrali Calcagnotto e Tomasi e Cascone e Rippa invece rispettivamente sulla fascia sinistra e destra. Per quanto riguarda il centrocampo il ruolo di regista potrebbe venir assegnato a Micheal Bacher uno dei nuovo arrivi in rosa gialloblu con Furlan ad accompagnarlo e Duravia e Lillo presumibilmente in fascia. In attacco spazio alla coppia Lella e Elia con il primo appena arrivato dal Lumezzane.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI (4-3-3): Reina, Maggio, Maksimovic, Chiriches, Ghoulam, Allan, Jorginho, Hamsik, Callejon, Insigne, Milik.

PROBABILI FORMAZIONI TRENTO (4-4-2): Pea, Cascone, Calcagnotto, Tomasi, Rippa, Duravia, Bacher, Furlan, Lillo, Lella, Elia

