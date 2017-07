Probabili formazioni/ Inter-Norimberga: le ultime novità live (amichevole, oggi 15 luglio 2017)

Probabili formazioni Inter-Norimberga (LAPRESSE)

PROBABILI FORMAZIONI INTER-NORIMBERGA: LE ULTIME NOVITA’ LIVE (AMICHEVOLE, OGGI 15 LUGLIO 2017) - Inter e Norimberga si affrontano in amichevole nel pomeriggio di sabato 15 luglio 2017: si gioca a Riscone di Brunico, sede del ritiro estivo nerazzurro, a partire dalle ore 17:30. Per l’Inter del neo allenatore Luciano Spalletti si tratta della seconda uscita precampionato, dopo quella di una settimana fa contro gli austriaci del Wattens (vittoria per 2-1). Il Norimberga gioca nella serie B tedesca, la 2.Bundesliga, e nell’ultima stagione si è classificato al dodicesimo posto. Di seguito le probabili formazioni dell’amichevole precampionato tra Inter e Norimberga. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-NORIMBERGA (AMICHEVOLE)

INTER - Spalletti ha ritrovato i nazionali che si sono riuniti alla squadra dopo le rispettive vacanze. Nell’amichevole contro il Norimberga, il mister nerazzurro dovrebbe schierare un undici già più vicino a quello teoricamente titolare. Tra i pali Handanovic, davanti a lui i difensori centrali Murillo e Miranda, a completare la retroguardia i terzini D’Ambrosio (fascia destra) e Nagatomo (sinistra). A centrocampo dovrebbero giocare Gagliardini e Kondogbia, sulla trequarti invece previsti Biabiany, il neo acquisto Borja Valero e Perisic; in attacco infine probabile spazio per Icardi.

NORIMBERGA - La formazione tedesca dovrebbe disporsi in campo con un modulo speculare a quello interista, quindi un altro 4-2-3-1. Davanti al portiere Thorsten Kirschbaum i difensori centrali saranno Lukas Muhl e l’austriaco Georg Margreitter; terzini invece il capitano Miso Brecko a destra e Tim Leibold a sinistra. A metacampo il tandem formato da Hanno Behrens e Patrick Erras, mentre Eduard Lowen dovrebbe agire qualche metro più avanti in posizione di trequartista. Esterni alti Cedric Teuchert e il camerunese Edgar Salli, centravanti lo slovacco Adam Zrelak.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-NORIMBERGA (AMICHEVOLE)

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Murillo, Miranda, Nagatomo; Gagliardini, Kondogbia; Biabiany, Borja Valero, Perisic; Eder

In panchina: Padelli (p), Berni (p), Pissardo (p), Ranocchia, Skriniar, Vanheusden, Santon, Valletti, Sala, Brozovic, Joao Mario, Emmers, Danso, Zaniolo, Rover, Jovetic, Icardi, Odgaard, Longo

Allenatore: Luciano Spalletti

Norimberga (4-2-3-1): Kirschbaum; Brecko, Muhl, Margreitter, Leibold; Behrens, Erras; Teuchert, Lowen, Salli; Zrelak

Allenatore: Michael Kollner

