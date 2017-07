Star Sixes 2017: i risultati di sabato 15 luglio (LAPRESSE)

RISULTATI STAR SIXES 2017, ITALIA-CINA: INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, FORMAZIONI, ORARIO (15 LUGLIO) - Prosegue a Londra, e precisamente alla O2 Arena, lo Star Sixes 2017, il torneo di calcio a 6 che sta radunando nella capitale inglese tante vecchie glorie del calcio mondiale. Sabato 15 luglio sono in programma le ultime sfide della fase a gironi, quelle della terza giornata, ed anche i quarti di finale che si disputeranno in serata. CLICCA QUI PER I RISULTATI DELLO STAR SIXES 2017 (SABATO 15 LUGLIO)

Si parte alle ore 14:00 italiane (le 13:00 locali) con le sfide del gruppo A: Brasile-Nigeria e a seguire Italia-Cina, dalle 14:30 nostrane. Alle 15:00 Spagna-Scozia apre il gruppo B, completato dal successivo Inghilterra-Messico, mentre per il gruppo C i match previsti sono Francia-Danimarca (inizio ore 16:15 italiane) e Germania-Portogallo (16:45). Dopo aver affrontato il Brasile di Rivaldo era Nigeria del funambolo Jay-Jay Okocha, l’Italia affronta la Cina che sulla carta rappresenta l’ostacolo più morbido del girone B.

La rappresentativa azzurra, capitanata da Alessandro Del Piero, comprende anche il portiere Marco Amelia, i difensori Luciano Zauri e Massimo Oddo, i centrocampisti Simone Barone, Angelo Di Livio e Stefano Fiore e gli attaccanti Paolo Di Canio, Marco Delvecchio e Fabrizio Ravanelli. La Cina invece può schierare con il portiere Li Wei, i difensori Wei Qun e Lui Cheng, i centrocampisti Chen Yongqiang, Peng Weiguo, Jiang Feng, Peng Weijun e gli attaccanti Liang Jiangfeng e Yao Xia.

Ricordiamo il regolamento dello Star Sixes, che prevede per la fase a gironi partite da 20 minuti l’una senza intervallo: in caso di pareggio si tireranno direttamente i calci di rigore. Al termine di questa prima fase le due prime di ciascun gruppo e le due migliori terze formeranno il tabellone dei quarti di finale, che si terranno sempre nella giornata di sabato 15 luglio dalle 20:30 ora italiana. Per quarti di finale, semifinali e finali (3° e 1°posto) le partite si allungheranno a 30 minuti di gioco, suddivisi in due frazioni da 15’ ciascuna.

Tutto il programma dello Star Sixes 2017, quindi anche la partita di sabato pomeriggio tra Italia e Cina (inizio ore 14:30 italiane), sarà trasmesso in diretta tv da Sky sul canale Fox Sports HD, il numero 204: telecronaca a cura di Roberto Marchesi e Gabriele Giustiniani. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport potranno seguire le sfide anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone. Aggiornamenti anche sul sito internet ufficiale starsixes.com.

RISULTATI STAR SIXES 2017 (SABATO 15 LUGLIO 2017)

ore 14:00 Brasile-Nigeria (gruppo B)

ore 14:30 Italia-Cina (gruppo B)

ore 15:00 Spagna-Scozia (gruppo A)

ore 15:45 Inghilterra-Messico (ore 15:45)

ore 16:15 Francia-Danimarca (gruppo C)

ore 16:45 Germania-Portogallo (gruppo C)

dalle ore 20:30 i quarti di finale

