Vidal all'Inter?/ Calciomercato, dalla Germania: il cileno rinnova con il Bayern Monaco? (ultime notizie)

Arturo Vidal (Foto: Lapresse)

VIDAL ALL'INTER? RUMORS DI CALCIOMERCATO: SABATINI CI PROVA MA IL BAYERN MONACO NON MOLLA - Vidal all'Inter: suggestione o sogno destinato a restare tale? Per meglio capire la situazione, dobbiamo fare qualche passo indietro e tornare alle parole espresse in conferenza stampa da Walter Sabatini. Il direttore tecnico del Suning Sports Group è stato chiarissimo e ha così risposto su una domanda relativa ad Arturo Vidal: “Ci piace moltissimo, interpreta le gare alla Nainggolan. Ma non credo che il Bayern se ne voglia privare. Per certe idee di altissimo profilo però come detto serve tempo. Ma ad oggi nessuna trattativa “. Nessuna trattativa, dunque, ma soltanto per il momento perché nelle prossime settimane l'Inter potrebbe tentare di allacciare i rapporto con il Bayern.



Dalla Germania, tuttavia, arrivano notizie che non faranno felici i nerazzurri. Secondo quanto riportatato dalla Bild, il Bayern Monaco non avrebbe alcuna intenzione di privarsi di Vidal. Anzi, il cileno sarebbe vicino al rinnovo del suo contratto, attualmente in scadenza nel 2019. Vedremo se questa indiscrezione avrà seguito. Quel che è certo è che in ogni caso l'Inter dovrà sudare sette camice per riuscire nell'impresa di mettere le mani su Vidal. Affare complicatissimo ma non certo impossibile per le casse di Suning.

