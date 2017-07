Video Roma-Slovacko (amichevole)

VIDEO ROMA-SLOVACKO (1-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (AMICHEVOLE) - La Roma chiude il ritiro di Pinzolo con una vittoria di misura contro i cechi dello Slovacko. Decide il match una rete di Sadiq su assist del migliore in campo, Bruno Peres. Prima frazione avara di emozioni dove ha prevalso il nervosismo tra le due compagini. Da segnalare la ghiotta chance sui piedi dell'esterno brasiliano Bruno Peres, che spara in area sul portiere, e la parata di Alisson salva risultato. I cechi iniziano a provocare i giallorossi in campo e per poco non scappa la rissa. Nella ripresa Di Francesco effettua quattro cambi e cerca di scuotere i suoi. Missione compiuta visto il diverso atteggiamento in cambio della squadra capitolina. Con il passare dei minuti sale in cattedra Bruno Peres che asfalta la fascia di competenza. Proprio da una sua iniziativa nasce il meritato vantaggio per la Roma. Discesa dalla destra e bel pallone per Sadiq che non sbaglia. Dopo il vantaggio i giallorossi sfiorano più volte il raddoppio ma il risultato non cambierà più. Da sottolineare il fatto che lo Slovacko tra due settimane inizierà il suo campionato e quindi la sua preparazione è molto più avanti rispetto alla compagine guidata da Di Francesco. Migliore in campo del match Bruno Peres, potrebbe essere l'anno del riscatto dopo la prima stagione deludente in maglia Roma. Ottima anche la prestazione di Gonalons, l'ex Lione ha preso letteralmente in mano la squadra. Ultima nota positiva, la reattività dimostrata da Alisson, portiere che raccoglie l'eredità di Szczesny ritornato all'Arsenal ma destinato a ritornare in Italia con la maglia della Juventus.

