Bologna-Virtus San Marino/ Info streaming video-diretta tv, probabili formazioni, risultato live (amichevole)

DIRETTA BOLOGNA-VIRTUS SAN MARINO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) - Seconda amichevole in due giorni per il Bologna, che domenica 16 luglio 2017 torna in campo per affrontare la formazione della Virtus Acquaviva San Marino: appuntamento a Castelletto, in provincia di Bolzano, dalle ore 17:00. La squadra allenata da Roberto Donadoni si sta allenando in Alto Adige in vista della stagione sportiva 2017-2018, in cui si spera di ottenere qualcosa in più rispetto ai 41 punti, comunque sufficienti per una salvezza tranquilla, dell’ultimo campionato.

Nella giornata di ieri il Bologna ha disputato la prima amichevole precampionato contro lo Sciliar, oggi si replica e probabilmente Donadoni darà più spazio ai giocatori meno impiegati nel primo test. Si può ipotizzare un undici titolare con il brasiliano Angelo da Costa in porta, lo svedese Kraft nel ruolo di terzino destro, il senegalese Ibrahima Mbaye sulla fascia opposta e in mezzo alla difesa la coppia formata dall’altro svedese Helander e da Maietta. A metacampo spazio a Pulgar e all’ungherese Nagy, recuperato dopo l’infortunio al retto femorale che lo aveva messo ko ad aprile, impedendogli di prendere parte alle ultime giornate di campionato.

Nel 4-2-3-1 di partenza la batteria dei trequartisti dovrebbe vedere all’opera l’uruguaiano Falletti, uno dei nuovi innesti (è arrivato a costo zero dalla Ternana), poi Filippo Falco ed il nigeriano Okwonkwo, mentre il ruolo di centravanti sarà probabilmente affidato al croato Bruno Petkovic, arrivato da Trapani nello scorso mercato di gennaio. Questo sempre che Donadoni decida di schierare i teorici titolari nell’amichevole di sabato; in caso contrario contro la Virtus San Marino potremmo vedere anche i ‘pezzi da novanta’, i vari Mirante, De Maio (altro innesto estivo), Masina, Taider, Poli, Di Francesco, Verdi, Krejcì e Destro.

Assente il difensore costaricano Giancarlo Gonzalez, impegnato in Gold Cup con la nazionale, in dubbio il centravanti uruguaiano Avenatti (preso assieme a Falletti, si è svincolato anche lui dalla Ternana) che ha accusato problemi fisici nell’ambito delle visite mediche (infezione alle vie respiratorie). L’amichevole precampionato tra Bologna e Virtus Acquaviva San Marino sarà trasmessa in diretta streaming video dalla pagina Facebook ufficiale del club rossoblù, Bologna Fc 1909.

