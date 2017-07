Classifica Tour de France 2017 / La maglia gialla di nuovo a Froome, Aru insegue (15^ tappa, oggi)

Classifica Tour de France: l'onere di fare la corsa torna a Sky (LaPresse)

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2017, LA MAGLIA GIALLA E LE ALTRE GRADUATORIE (15^ TAPPA LAISSAC SEVERAC L’EGLISE-LE PUY EN VELAY, OGGI)

La classifica del Tour de France 2017 ha cambiato volto ieri: è bastato uno strappo nell’ultimo chilometro, affrontato dal gruppo dopo una grande bagarre per conquistare le posizioni migliori, a fare differenze simili a quelle che erano maturate nei due giorni sui Pirenei, ma stavolta a vantaggio di Chris Froome, che torna ad indossare la maglia gialla avendo scavalcato per 18” Fabio Aru al primo posto nella classifica generale. Distacchi sempre contenuti, ma si è acceso un piccolo campanello d’allarme per il sardo della Astana, che è stato il peggiore nel finale della frazione di ieri.

L’equilibrio resta comunque totale, come dimostra il fatto che i primi quattro sono tutti racchiusi in mezzo minuto, con Romain Bardet terzo a 23” e Rigoberto Uran quarto a 29”. Ne approfittiamo anzi per spendere qualche parola per il colombiano della Cannondale-Drapac, dimenticato da quasi tutti ma sempre presente, efficace in salita e sulla carta migliore sia di Aru sia di Bardet a cronometro, pensando alla prova contro il tempo di sabato prossimo a Marsiglia.

Quinto posto a 1’17” per Mikel Landa, che sarà la seconda carta del Team Sky, molto utile dal punto di vista tattico ma anche da gestire con attenzione, perché ha già dimostrato di non avere intenzione di rinunciare del tutto alle ambizioni personali. Sesto Daniel Martin a 1’26”: davvero ottimo l’irlandese, che senza i 75 secondi persi per essere stato coinvolto senza colpa nella caduta di Richie Porte domenica scorsa sarebbe nel mischione dei primi quattro e resta dunque pericolosissimo per tutti.

Il distacco si fa un po’ più significativo per Simon Yates e Nairo Quintana, rispettivamente settimo a 2’02” e ottavo a 2’22”: anche il colombiano ha sofferto lo strappo finale di ieri, difficile pensarlo in lotta per il podio con tanti rivali che sembrano più in forma. Il primo solco profondo in classifica è però quello che troviamo proprio fra Quintana e il nono, cioè Louis Meintjes, il cui ritardo è di 5’09”. Per lui e per Alberto Contador l’obiettivo è rimanere fra i primi dieci.

Tanto è incerta la classifica generale, altrettanto sono netti i vantaggi dei leader delle altre tre graduatorie. Michael Matthews vincendo ieri ha ridotto il gap da Marcel Kittel, che però resta ampiamente in maglia verde ed è dunque il favorito per conquistare la classifica a punti, orfana del dominatore delle ultime edizioni, Peter Sagan.

Ancora più solido appare il dominio di Simon Yates nella classifica dei giovani, perché fra gli Under 25 nessuno sembra in grado di scalfire il primato del britannico della Orica-Scott, sempre più vicino a centrare l’obiettivo di succedere nell’albo d’oro al fratello Adam, in bianco dodici mesi fa. Infine la maglia a pois della classifica degli scalatori, dove il francese Warren Barguil ha più del doppio dei punti del più immediato inseguitore Thomas De Gendt: oggi però ci saranno da affrontare parecchi Gpm, vedremo se qualcosa cambierà nei rapporti di forza.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2017

1. Chris Froome (Gbr, Sky)

2. Fabio Aru (Ita, Astana) a 18"

3. Romain Bardet (Fra, Ag2R-La Mondiale) a 23”

4. Rigoberto Uran (Col, Cannondale) a 29”

5. Mikel Landa (Spa, Team Sky) a 1’17”

6. Daniel Martin (Irl, Quick Step Floors) a 1’26”

7. Simon Yates (Gbr, Orica Scott) a 2’02”

8. Nairo Quintana (Col, Movistar) a 2’22”

9. Louis Meintjes (Rsa, UAE Team Emirates) a 5'09"

10. Alberto Contador (Spa, Trek-Sgafredo) a 5’37"

