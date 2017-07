Diretta Benevento-Gaggio/ Info streaming video e orario tv, probabili formazioni, risultato live (amichevole)

Diretta Benevento-Gaggio Montano (LaPresse) - repertorio

DIRETTA BENEVENTO-GAGGIO MONTANO: INFO STREAMING VIDEO E ORARIO TV, PROBABILI FORMAZIONI, RISULTATO LIVE - Oggi si gioca Benevento-Gaggio Montano, partita amichevole che fa parte del precampionato della squadra campana, che per la prima volta nella sua storia giocherà in Serie A. Il calcio d’inizio del match è in programma per le ore 17:00 a Sestola (Modena), una delle più note località dell’Appennino emiliano, sede di questo ‘storico’ ritiro per il Benevento. La sfida in programma oggi pomeriggio sarà quella contro il Gaggio Montano, squadra di un’altra località montana poco distante da Sestola, anche se in provincia di Bologna.

Il test non sarà particolarmente probante, perché la differenza di valori è enorme: sarà dunque soprattutto un’occasione per mettere minuti nelle gambe per i ragazzi di Marco Baroni, che lavoreranno anche per perfezionare i meccanismi di gioco, come è giusto che sia nelle prime fasi della preparazione estiva.

Come abbiamo già accennato, questa è un’estate speciale per il Benevento: l’anno scorso di questi tempi si festeggiava la prima promozione di sempre in Serie B e sembrava già un traguardo memorabile. Poi Marco Baroni e i suoi ragazzi hanno fatto il ‘miracolo’ (sportivo) ed ecco che il Benevento adesso si accinge a giocare in Serie A. Le domande sono tante, l’entusiasmo per la nuova avventura si accompagna ad un po’ di timore circa la possibilità di essere realmente competitivi nel massimo campionato.

I movimenti in sede di calciomercato non sono mancati: fra i principali, in porta è arrivato Belec per sostituire Cragno, rientrato al Cagliari; in difesa sono significativi gli innesti di Costa e Letizia, mentre in attacco il nuovo centravanti dovrebbe essere l’ex Salernitana Coda.

Quanto alla probabile formazione, l’esercizio è come sempre complicato in questo periodo, perché siamo in piena fase di esperimenti e perché di certo nel corso della partita Baroni impiegherà tutti gli effettivi a sua disposizione. Indicativamente, segnaliamo quella che ad oggi potrebbe essere la formazione titolare del Benevento: Belec; Venuti, Lucioni, Costa, Letizia; Chibsah, Viola; Puscas, Ciciretti, Ceravolo; Coda.

L’amichevole precampionato Benevento-Gaggio Montano non sarà trasmessa in diretta tv e di conseguenza non sarà visibile nemmeno in diretta streaming video, dunque saranno fondamentali per i tifosi del Benevento gli aggiornamenti che la società garantirà sicuramente in tempo reale tramite il propri sito Internet e i canali ufficiali sui principali social network.

