Diretta Cagliari-Rapp. Val di Pejo/ Info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Marco Borriello, attaccante Cagliari - LaPresse

DIRETTA CAGLIARI-RAPPRESENTATIVA VAL DI PEJO INFO STREAMING VIDEO E TV: PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE – Prima uscita ufficiale per il Cagliari formato 2017-2018. La compagine rossoblu allenata da mister Rastelli, confermatissimo dopo il buon campionato scorso, scenderà in campo a partire dalle ore 17:30 di questa sera. L’avversario sarà una squadra composta da alcuni dei migliori giocatori della Val di Pejo, splendida valle del Trentino Alto Adige dove si trovano attualmente i rossoblu per il ritiro estivo. Precisamente, i sardi sfideranno la Rappresentativa Redival Val di Pejo nel fresco delle alture. Da quelle parti, a differenza del resto d’Italia dove si “cuoce” letteralmente, ci sono più o meno 20 gradi, un clima perfetto per iniziare i duri allenamenti della preparazione al campionato di Serie A prossimo, pronto a fare il suo esordio fra poco più di un mese.

Cagliari che come dicevamo scenderà in campo questa sera per la prima volta, ma la sfida delle prossime ore sarà solo la prima delle tre in programma nel giro di pochi giorni. Mercoledì 19 luglio, infatti, la squadra allenata da Rastelli sfiderà il Real Vicenza sempre in Val di Pejo, mentre il 22 luglio, trasferimento a Palazzolo per l’interessante amichevole contro il Brescia, compagine ben nota che milita in Serie B. La partita in programma questa sera sarà un’occasione interessante per vedere all’opera alcuni dei volti nuovi del Cagliari, su tutti, il centrocampista Cigarini, sbarcato nelle scorse ore e già carico per la nuova avventura: «Sono ben felice di essere approdato qui al Cagliari: avrei potuto vestire la maglia rossoblù già l’anno scorso, il Presidente, il Direttore e il mister hanno manifestato nuovamente il loro interesse per me: mi hanno dato fiducia e questo è stato il motivo principale che mi ha spinto ad accettare».

E proprio Cigarini potrebbe già vedersi in campo quest’oggi, in un possibile 4-3-2-1. L’ex di Napoli e Atalanta potrebbe stazionarsi in mezzo al centrocampo, nel suo classico ruolo da regista, spalleggiato dall’ex Juventus Isla, e da Ionita. In porta dovrebbe invece vedersi il talentuoso Alessio Cragno, schierato dietro ad una retroguardia a quattro con Pisacane e Salamon difensori centrali, con Padoin a fare su e giù per la corsia di destra, e Miangue, altro volto nuovo della stagione, sulla fascia mancina. Infine l’attacco, con bomber Borriello prima punta, spalleggiato dai soliti Joao Pedro e Sau. La sfida amichevole fra il Cagliari e la Rappresentativa Redival Val di Pejo, in programma questa sera a partire dalle ore 17:30, non sarà visibile in diretta tv su nessun canale, ne’ gratuito ne’ tantomeno a pagamento. Si potranno comunque seguire aggiornamenti dell’incontro sul sito ufficiale del Cagliari nonché sui vari social network della stessa società rossoblu, leggasi Facebook e Twitter.

