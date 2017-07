Diretta/ Federer-Cilic info streaming video e tv, risultato live, orario (finale Wimbledon 2017)

Diretta Federer-Cilic, finale Wimbledon 2017 (LaPresse)

DIRETTA FEDERER-CILIC INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E ORARIO DELLA FINALE (WIMBLEDON 2017) - Roger Federer-Marin Cilic è la finale di Wimbledon 2017 nel torneo di singolare maschile dell’appuntamento più prestigioso della stagione del tennis. L’erba di Londra potrebbe incoronare per l’ottava volta re di Wimbledon lo svizzero, oppure scrivere la prima volta del croato. L’appuntamento è per le ore 15.00 italiane di oggi (le 14.00 di Londra), quando Federer-Cilic avrà inizio naturalmente sul Campo Centrale, dove si scrive la leggenda del torneo di tennis più antico del mondo.

L’attesa è tutta per Federer: l’ottavo successo porterebbe infatti Roger da solo al primo posto nell’albo d’oro di tutti i tempi, dove in questo momento Federer condivide il primato a quota 7 vittorie con il britannico William Renshaw e l’americano Pete Sampras, senza contare che il trionfo arriverebbe cinque anni dopo l’ultimo (2012) e 14 dopo il primo (2003). Numeri che spiegano alla perfezione la longevità di questo straordinario campione.

Marin Cilic si ritrova di conseguenza nel delicatissimo ruolo del guastafeste: il mondo è pronto a celebrare la leggenda di Federer, che presumibilmente godrà del tifo di gran parte del pubblico sul Centrale e davanti alle televisioni di tutto il mondo, il croato però potrebbe approfittare del fatto di non avere pressioni.

Se perderà, Cilic avrà comunque disputato un torneo fantastico, il secondo migliore della carriera per lui dopo il trionfo agli Us Open 2014; se invece dovesse vincere, forse rovinerà una favola altrui, ma di certo scriverebbe la propria, anche perché non sono molti i tennisti che possono affermare di avere conquistato in carriera due diversi tornei del Grande Slam. Giocare contro Federer a Wimbledon non è di certo una delle situazioni più facili per un tennista, ma Cilic è uno dei pochi che può avere possibilità di batterlo.

Per illustrare il livello delle prestazioni di Roger Federer in queste due settimane potrebbe probabilmente bastare dire che è arrivato in finale senza perdere nemmeno un set nelle sei partite precedenti: dato impressionante, che diventa sportivamente mostruoso se si pensa che lo svizzero ha quasi 36 anni - li compirà fra meno di un mese. Notevoli soprattutto le vittorie negli ottavi contro Grigor Dimitrov (che per alcuni doveva essere il suo erede), nei quarti contro Milos Raonic (che l’anno scorso lo aveva battuto in semifinale) ed infine contro Tomas Berdych venerdì nella semifinale che ha spalancato a Roger le porte dell’undicesima finale in carriera a Wimbledon. Cilic è invece reduce da due lunghe battaglie, contro Gilles Muller ai quarti e Sam Querrey in semifinale: insomma, anche la fatica sembra un elemento a favore di Re Roger. La favola si chiuderà con il capitolo atteso da tutti?

La finale maschile Federer-Cilic di Wimbledon 2017 sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 1, il canale numero 201 della piattaforma satellitare, che nelle ultime due settimane è stato ribattezzato Sky Wimbledon 1, dove verranno anche garantiti approfondimenti da studio (con la conduzione di Eleonora Cottarelli e l’intervento degli ospiti). Tutti gli abbonati alla pay tv del satellite potranno avvalersi, se non potranno mettersi davanti a un televisore dalle ore 15.00 di questa domenica di mezza estate, del servizio di diretta streaming video garantito dall’applicazione Sky Go, attivabile senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

