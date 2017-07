Diretta/ Gianmarco Tamberi, Diamond League 2017 Rabat info streaming video e tv, orari (oggi)

Diretta Diamond League Rabat: Gianmarco Tamberi (LaPresse)

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2017 RABAT INFO STREAMING VIDEO E TV CON GIANMARCO TAMBERI, ATLETICA LEGGERA: PROGRAMMA E ORARI (OGGI 16 LUGLIO 2017) - Oggi domenica 16 luglio torna protagonista la Diamond League 2017 con il meeting di Rabat (Marocco), decimo appuntamento con il circuito che riunisce i 14 meeting di atletica leggera più importanti della stagione. Quello di Rabat sicuramente non è fra i più blasonati, anche perché è nato solamente nel 2008, però ha l'onore di rappresentare nel circuito l'intera Africa, ed è giusto che almeno una tappa si svolga nel Continente Nero, che ha arricchito la storia dell'atletica con tantissimi campioni, soprattutto nelle gare sulle lunghe distanze. Stiamo inoltre entrando sempre più nel vivo dell’anno della grande atletica, anche perché si sta avvicinando il principale appuntamento della stagione, quello con i Mondiali di Londra che si disputeranno dal 5 al 13 agosto. Questo sarà il penultimo appuntamento di Diamond League prima della manifestazione iridata, ormai tutti i campioni fanno sul serio per arrivare al meglio a Londra.

Il programma sarà come di consueto ricchissimo di grandi eventi, in particolare le gare che saranno valide per la Diamond League, anche se la serata sarà ancora più ricca di eventi. Ricordiamo però naturalmente il programma dettagliato di queste gare, che saranno le più importanti della lunga serata del Meeting International Mohammed VI d'Athlétisme de Rabat, per citare la lunghissima denominazione ufficiale - in orari italiani, mentre in Marocco tutto avverrà un'ora prima. Si comincerà alle ore 19.02 con il getto del peso uomini, poi ecco alle ore 19.10 il salto triplo femminile, seguito alle ore 19.50 dal salto in alto maschile che vedrà ai ranghi di partenza anche il nostro Gianmarco Tamberi, in cerca di ulteriori segnali di crescita dopo il grave infortunio dell'anno prossimo, alle ore 19.55 dal salto con l'asta maschile e alle ore 20.00 dal lancio del giavellotto donne. Tutti concorsi, che naturalmente richiedono in genere tempi più lunghi, ma con l'andare della serata ecco pure le gare in pista.

Alle ore 20.03 ecco i 400 ostacoli femminili, seguiti alle ore 20.22 dagli 800 maschili. Il tempo dei concorsi non è ancora finito, perché alle ore 20.30 avrà inizio il salto in lungo uomini, ma la serata sarà sempre più nel vivo ed ecco alle ore 20.32 i 3000 siepi donne. Si corre veloci alle ore 20.50 con i 200 maschili, si torna ad allungare alle ore 20.58 con i 1500 femminili, ma poi di nuovo spazio alla velocità con i 100 femminili, in programma alle ore 21.12. A seguire avremo i 3000 siepi in versione maschile alle ore 21.20, infine alle ore 21.37 i 400 femminili saranno l'ultima gara della serata, almeno fra quelle valide per la Diamond League.

Ricordiamo infine che la tappa di Rabat della Diamond League di atletica in programma oggi domenica 16 luglio non sarà visibile in diretta tv ma ci si dovrà accontentare di una differita a cominciare dalle ore 23.10 sul canale della piattaforma satellitare di Sky Fox Sport Hd, casa della Diamond League, disponibile al numero 204 del telecomando Sky. Niente diretta streaming video, la differita sarà comunque naturalmente visibile anche tramite l’applicazione Sky Go riservata agli abbonati al servizio. Consigliamo infine di collegarsi al situo ufficiale dell’evento (rabat.diamondleague.com) per rimanere aggiornati sulle ultime novità e il risultato live delle varie gare di questa grande serata di atletica.

