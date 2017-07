Diretta Italia-Canada pallanuoto: Elisa Queirolo (LaPresse)

DIRETTA ITALIA-CANADA STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (PALLANUOTO DONNE, MONDIALI BUDAPEST 2017 OGGI 16 LUGLIO) - Italia-Canada è la partita che avrà l’onore di aprire il Mondiale di Budapest 2017 per quanto riguarda la pallanuoto femminile. Sarà infatti proprio questo il primo incontro in programma oggi, domenica 16 luglio, prima giornata della competizione iridata. Un onore che causerà però al Setterosa la necessità di scendere in acqua già alle ore 9.30 del mattino, orario certamente non ideale per giocare una partita del torneo più importante dell’anno. Il programma d’altronde è molto fitto, dunque è meglio iniziare a giocare senza troppi pensieri.

La missione è chiara: vincere il girone A, che comprende anche Brasile e Cina oltre alle azzurre e al Canada, perché le vincitrici dei quattro gruppi avranno accesso direttamente ai quarti di finale, mentre la seconda e la terza dovranno passare tramite i playoff e le quarte classificate saranno eliminate immediatamente. Il Setterosa è sulla carta favorito su tutte le rivali del raggruppamento, dunque sarebbe importante imboccare la strada migliore verso la lotta per le medaglie. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO RAI ITALA-CANADA DI PALLANUOTO FEMMINILE AI MONDIALI DI NUOTO BUDAPEST 2017

Siamo all’inizio di una nuova avventura, di conseguenza per prima cosa è giusto ricordare tutti i nomi delle convocate dal commissario tecnico Fabio Conti. Il Setterosa sarà dunque composto dai portieri Giulia Gorlero (NC Milano) e Federica Lavi (Rapallo); dai difensori Chiara Tabani (CN Sabadell), Federica Radicchi (Messina), Sara Dario (Plebiscito Padova) e Aleksandra Cotti (Rapallo); dalle attaccanti Arianna Garibotti (L'Ekipe Orizzonte), Elisa Queirolo (Plebiscito Padova), Domitilla Picozzi (SIS Roma), Roberta Bianconi (Olympiakos) e Giulia Emmolo (Olympiakos) e dalle centroboa Valeria Mariagrazia Palmieri (L'Ekipe Orizzonte) e Rosaria Aiello (Waterpolo Messina). Siamo all’inizio di un nuovo quadriennio olimpico, per cui è inevitabile un mix fra chi già c’era l’anno scorso per l’argento alle Olimpiadi di Rio 2016 e chi invece deve dare nuova linfa.

Di certo è doveroso pensare a chi c’era non solo a Rio, ma addirittura ad Atene 2004, in occasione dell’oro olimpico del Setterosa leggendario di inizio millennio: adesso Tania Di Mario non c’è più, bisogna raccoglierne l’eredità nel miglior modo possibile. Ricordiamo che le due successive partite dell’Italia nella fase a gironi saranno martedì 18 luglio alle ore 21.30 contro il Brasile (dalla prima all’ultima partita di giornata) e poi giovedì 20 luglio alle ore 13.30 Italia-Cina. Adesso non ci resta da ricordare che Italia-Canada sarà visibile in diretta tv stamattina alle ore 9.30 su Rai Sport + HD, il canale tematico disponibile al numero 57 del telecomando (oppure al numero 227 della piattaforma satellitare Sky). La diretta streaming video sarà dunque garantita dal sito www.raiplay.it gratuitamente per tutti. \

