DIRETTA ITALIA TURCHIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (WORLD GRAND PRIX 2017, VOLLEY FEMMINILE) – Italia Turchia è la partita di volley femminile in programma oggi domenica 16 luglio alle ore 7.00 secondo il fuso italiano (ma saranno le 13.00 locali) a Macau in Cina e valida quale ultime partita del secondo weekend del World Grand Prix 2017. Ultimo banco di prova per questo fine settimana per le ragazze di Mazzanti, con la formazione turca ancora non incontrata finora in questa edizione del torneo targato Fivb. La nazionale turca di volley femminile approdata a questo torneo in qualità di 10^ classificata nell’edizione precedente del World Grand Prix finora non ha raccolto, al pari dell’Italia troppe soddisfazioni e al momento pare difficile che possa approdare alla Final six.

Il banco di prova quindi si annuncia se non facile comunque alla portata della nazionale italiana di Mazzanti che nonostante le sconfitte rimediate finora le va attribuito il merito di non affatto sfigurato contro le big. Risultati a parte, la sfida che si prospetta questa mattina si annuncia senza dubbio molto interessante: di fronte infatti si troveranno due gruppi molto giovani e in gran parte riformate con le medesime ambizioni di trovare il proprio posto al sole nel circuito internazionale del volley. Non dobbiamo infatti dimenticare che la Turchia è una nazionale di volley abbastanza giovane e rientrato solo nell’ultima decina d’anni nel alveo delle maggior competizioni mondiale e continentali. Dall’altra parte invece abbiamo un gruppo e uno staff del tutto nuovo a sostenere il tricolore e che fino ad adesso non ha affatto deluso le aspettative.

Ricordiamo poi che la partita tra Italia e Turchia in programma alle ore 7 del mattino non sarà visibile in diretta tv: gli appassionati però potranno usufruire della diretta streaming video del match del World Grand Prix 2017 disponibile liberamente sul profilo ufficiale Youtube della federazione internazionale (FIVB Volleyball). Consigliamo poi di consultare il sito ufficiale della competizione all’indirizzo www.worldgrandprix.2017.fivb.com per rimanere aggiornati sul tabellino e il risultato live dell’incontro.

