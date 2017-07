Diretta Lazio-Rapp. Cadore/ Info streaming video, orario tv, probabili formazioni, risultato live (amichevole)

Diretta Lazio-Rapp. Cadore - LaPresse

DIRETTA LAZIO-RAPPRESENTATIVA CADORE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE - Oggi si gioca Lazio-Rappresentativa Cadore, seconda partita amichevole nel precampionato della squadra capitolina. Il calcio d’inizio del match è in programma per le ore 17:00 ad Auronzo di Cadore (Belluno), sede ormai storica del ritiro per la Lazio. Dopo la prima uscita di mercoledì, bagnata dalla goleada per 16-0 contro l’Auronzo, ecco un’altra sfida contro valligiani locali, stavolta una rappresentativa formata attingendo giocatori da varie formazioni della zona. Insomma, si tratterà di un altro test poco indicativo, utile soprattutto per mettere minuti nelle gambe e per testare sul campo gli schemi di Simone Inzaghi, chiamato alla conferma dopo gli ottimi risultati della scorsa stagione, che ha riportato la Lazio in Europa League.

Di sicuro Inzaghi sperava di lavorare in un ambiente più tranquillo: neppure le splendide montagne delle Dolomiti hanno protetto la sua Lazio da troppi casi delicati, da quelli di calciomercato - su tutti Lucas Biglia - a quelli creati dagli stessi giocatori, con particolare riferimento alla rissa fra Felipe Anderson e Hoedt nel corso della partitella dell’allenamento di giovedì. Un intervento a gomito alto del difensore olandese sul brasiliano ha causato la vendetta di Felipe Anderson nella azione successiva, con inevitabile parapiglia a seguire. Non il modo migliore per preparare una stagione nella quale la Lazio sarà attesa dal non facile compito di confermarsi all’ottimo livello raggiunto nello scorso campionato.

Quanto alla probabile formazione, come punto di riferimento vi ricordiamo quali erano stati gli undici che avevano disputato dal primo minuto la partita di mercoledì, anche se è chiaro che ci sarà spazio per tutti e qualcosa potrebbe cambiare: in ogni caso, contro l’Auronzo erano partiti dall’inizio Vargic; Bastos, Wallace, Radu; Basta, Milinkovic, Luis Alberto, Crecco, Patric; Keita, Felipe Anderson. L’amichevole precampionato Lazio-Rappresentativa Cadore sarà trasmessa in diretta tv dal canale tematico biancoceleste Lazio Style Channel, visibile solo per gli abbonati al numero 233 del bouquet satellitare Sky. Quanto alla diretta streaming video, bisogna invece ricordare che Lazio Style Channel non fa parte del pacchetto di Sky Go.

