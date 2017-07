Diretta Los Angeles Galaxy-Manchester United/ Info streaming video e orario tv, risultato live (amichevole)

Diretta Los Angeles Galaxy-Manchester United - LaPresse

DIRETTA LOS ANGELES GALAXY-MANCHESTER UNITED: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO, RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE, OGGI DOMENICA 16 LUGLIO 2017) - Los Angeles Galaxy-Manchester United è una amichevole internazionale di lusso che si disputa alle ore 4.00 italiane di domenica 16 luglio 2017, anche se in California sarà ancora sabato 15, considerate le nove ore di fuso orario che separano l’Italia dalla costa occidentale degli Stati Uniti d’America. Per il Manchester United sarà il primo appuntamento della tournée americana che vedrà nei prossimi giorni i Red Devils di José Mourinho affrontare altre big del calcio europeo, tutte giunte negli Usa per motivi economici.

Prima di dare inizio alla cosiddetta International Champions Cup, il torneo che riunisce queste amichevoli di lusso, il Manchester United comincia affrontando una formazione locale, cioè i Los Angeles Galaxy, per una partita che richiama inevitabilmente alla mente il nome di David Beckham, l’illustre doppio ex di questa partita.

La prima stagione di José Mourinho al Manchester United non è stata esaltante in Premier League, ma è stata resa più che positiva dalla conquista di ben tre trofei, cioè la Supercoppa inglese (Community Shield), la Coppa di Lega e soprattutto l’Europa League, che ha restituito ai Red Devils un trofeo internazionale che mancava dal 2008 e soprattutto ha garantito la qualificazione alla prossima Champions League anche se il Manchester United non si è piazzato fra le prime quattro nel campionato inglese. In questa stagione però si chiederà qualcosa in più agli uomini dello Special One: vincere titoli va sempre bene, ma quest’anno sarà necessario essere protagonisti nelle due competizioni principali, cioè naturalmente la Premier League e la Champions League.

Nei giorni scorsi si è molto parlato di una certa freddezza proprio fra José Mourinho e la dirigenza del Manchester United, perché il tecnico portoghese non avrebbe gradito come i Red Devils hanno condotto fino a questo momento la campagna acquisti. Ecco perché già da questa tournée americana si attendono risposte interessanti, perché se i risultati dovessero essere deludenti le polemiche potrebbero farsi più insistenti - e sappiamo che i tabloid inglesi non scherzano su queste cose.

L’amichevole internazionale Los Angeles Galaxy-Manchester United sarà trasmessa in diretta tv anche in Italia, per la precisione su Mediaset Premium Sport HD, di conseguenza gli abbonati alla tv a pagamento di Mediaset potranno seguire l’incontro anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Premium Play, anche se gli appassionati saranno costretti ad essere svegli alle 4.00 se vorranno seguire il match in tempo reale.

