Diretta/ Mondiali nuoto Budapest 2017 streaming video e tv: programma e orari (oggi 16 luglio)

Diretta Mondiali nuoto 2017: Rachele Bruni (LaPresse)

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2017 BUDAPEST STREAMING VIDEO E TV: TUFFI, NUOTO DI FONDO, NUOTO SINCRONIZZATO E PALLANUOTO, IL PROGRAMMA (OGGI 16 LUGLIO) - Terza giornata di gare oggi, domenica 16 luglio, ai Mondiali di nuoto 2017 a Budapest, capitale dell’Ungheria. Siamo dunque sempre più nel vivo, almeno per quanto riguarda i tuffi, il nuoto sincronizzato e il nuoto di fondo, che vivranno proprio in questa giornata un totale di quattro finali. Oggi sarà anche la giornata d’inizio del torneo di pallanuoto, mentre ricordiamo che per il nuoto in corsia bisognerà attendere fino a domenica prossima, visto che sarà poi il pezzo forte della seconda settimana. Iniziamo dal nuoto di fondo, che sarà grande protagonista della mattina con la gara dei 10 km femminili nelle acque del lago Balaton, che avrà inizio alle ore 10.00: un appuntamento molto importante, dal momento che questa è la distanza olimpica. Il nome di punta per l’Italia sarà naturalmente Rachele Bruni, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio 2016, che sarà affiancata da una giovane di grande talento come Arianna Bridi; come quasi sempre nel nuoto di fondo, potremo essere protagonisti. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO RAI I MONDIALI DI NUOTO BUDAPEST 2017

Per quanto riguarda il nuoto sincronizzato, alle ore 11.00 ci sarà la finale del duo tecnico, competizione che ha già vissuto fra venerdì e ieri le sue prime fasi e nella quale per l’Italia gareggia la coppia formata da Linda Cerruti e Costanza Ferro. Nel pomeriggio invece avrà inizio la gara a squadre, che alle ore 16.00 prevede i preliminari con il programma tecnico, al quale naturalmente prenderà parte anche l’Italia. Due delle quattro finali odierne si disputeranno però nei tuffi: alle ore 15.30 ecco il via alla gara del trampolino 1 metro maschile, di cui erano state disputate le qualificazioni venerdì, con Tommaso Rinaldi e Giovanni Tocci per l’Italia. Tutto si vive oggi invece per la gara dalla piattaforma 10 metri femminile, che proporrà alle ore 10.00 le eliminatorie e poi dalle ore 18.30 la finale, anche se non ci sarà in gara l’azzurra Noemi Batki (originaria proprio dell’Ungheria), che punterà tutto sul sincro.

Come dicevamo, oggi inizia anche la pallanuoto, sempre molto attesa per i colori azzurri, perché Settebello e Setterosa sono carte pesanti per le medaglie. Per la precisione, oggi si parte con il torneo femminile e la prima partita vedrà subito protagoniste le azzurre, perché alle ore 9.30 si gioca Italia-Canada, inizio dell’avventura iridata per il Setterosa argento olimpico. La copertura in diretta tv dei Mondiali di nuoto Budapest 2017 sarà eccellente, coperta sia dalla Rai sia da Eurosport: l’appuntamento sarà su Rai Sport + HD (il canale tematico disponibile al numero 57 del telecomando) e Rai Due, dove tutte le finali saranno visibili, mentre sulla tv europea il canale di riferimento sarà Eurosport 2, visibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. La diretta streaming video sarà dunque garantita sia dal sito www.raiplay.it gratuitamente per tutti, sia dai servizi Eurosport Player, Sky Go e Premium Play per i rispettivi abbonati. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO RAI I MONDIALI DI NUOTO BUDAPEST 2017

