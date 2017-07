Diretta Torino-Casateserogoredo/ Info streaming video e tv, orario, formazioni e risultato live (amichevole)

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Torino (LaPresse)

DIRETTA TORINO CASATESEROGOREDO: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO, PROBABILI FORMAZIONI E RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) – Torino-Casateserogoredo è la partita amichevole in programma oggi domenica 16 luglio alle ore 17.00 a Bormio, prima uscita estiva per la compagine granata di Sinisa Mihajlovic. Dopo il raduno e i primi allenamenti avvenuto nella splendida e storica cornice del Filadelfia anche la compagine granata è partita nei appena due giorni fa per il consueto ritiro estivo nelle montagne intorno a Bormio. Per a compagine piemontese pochi allenati prima dell’amichevole di esordio contro la formazione lecchese che milita nel girone B del campionato Eccellenza Lombarda, a cui nei prossimo giorno seguiranno i test match contro l’Olginatese e la squadra della Lega Pro del Renate a cui farà seguito poi la prima amichevole internazionale conto il Guingamp in Francia.

Sarà quindi contro il Casateserogoredo che il tecnico del Torino Sinisa Mihajlovic potrà mettere in pratica i primi dettagli tecnici testati a Filadelfia oltre che mettere alla prova lo stato di forma dei suoi giocatori: un primo banco di prova contro un avversario tecnicamente non troppo impegnativo che potrà fornire all’allentare granata i primi segnali importanti. Per l’amichevole di oggi contro la Casateserogoredo è facile immaginare che l’ex tecnico rossonero voglia dare alla maggior parte dei suoi giocatori la possibilità di calcare il rettangolo verde: i cambi saranno quindi all’ordine del giorno per il piacere anche dei tifosi che quindi avranno di che guardare e magari prendere conoscenza con qualche giovane portato dalla primavera.

Tra gli i più attesi vi è senza dubbio uno degli l’ultimi acquisti del Torino, ovvero il portiere ex Psg Salvatore Sirigu, atteso tra i pali quindi nel probabile 4-2-3 che verrà testato: di fronte al sardo potremmo vedere magari la formazione ufficiale nella difesa con la coppia Moretti-Rossettini e Barreca e Zappacosta ai lati. Davanti la certezza rimane Baselli, perfetto in coppia con Acquah, con magari Valdifiori a completamento: in attacco non mancherà il bomber più atteso a Bormio ovvero Andrea Belotti, sempre nome caldo del mercato magari accompagnato da Boye e Iago Falque.

Ricordiamo infine che la partita amichevole tra Torino e Casateserogoredo sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky e nello specifico sul canale Torino Channel, al numero 234 del telecomando a partire dalle ore 17.00: sarà quindi confermata anche la diretta streaming video del match tramite l’applicazione Sky Go riservata però ai soli abbonati al servizio. Consigliamo infine di collegarsi al sito ufficiale e ai profili social della società granata per rimaner aggiornati sulle ultime novità di questo test match.

