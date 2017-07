Kroos all'Inter/ Calciomercato, colpo difficile ma non impossibile: il Real Madrid potrebbe cederlo

Toni Kroos (Foto: Lapresse)

KROOS ALL'INTER CALCIOMERCATO, COLPO DIFFICILE MA NON IMPOSSIBILE: PER IL REAL MADRID IL TEDESCO NON E' INCEDIBILE - L'inter prepara in gran segreto il colpo di calciomercato in grado di rianimare un'estate fin qui piatta. Si tratterebbe di Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid nonché uno dei più forti nel suo ruolo. La trattativa, va da sé, è molto complicata ma non del tutto impossibile, visto e considerando che le Merengues non considerano il tedesco un elemento incedibile. Di fronte a una buona offerta, Florentino Perez potrebbe salutare l'ex Bayern Monaco per investire altrove l'eventuale guadagno intascato. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, Walter Sabatini starebbe pianificando un colpaccio e molti indirizzi farebbero pensare che il mister X sia proprio Kroos, giocatore esperto, affermato e senza ombra di dubbio un top player.



Toni Kroos non è stato accostato soltanto all'Inter. Nei giorni scorsi dalla Spagna era rimbalzata anche la pista Juventus, ipotesi subito accantonata dati i diversi obiettivi bianconeri, da Matic a Matuidi passando per Emre Can. Sabatini, dunque, proverà a regalare a Luciano Spalletti un pezzo da novanta e Kroos sarebbe il profilo ideale. Le alternative al tedesco non mancano, ma anch'esse sono complicate e ricche di insidie. Nainggolan ha già trovato un accordo di massima per il rinnovo con la Roma; Vidal è stato blindato dal Bayern Monaco. L'unico sarebbe Vecino, che ha una clausola di 25 milioni di euro: la Fiorentina non fa sconti.

