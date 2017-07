MAHREZ ALLA ROMA? / Calciomercato: i giallorossi insistono col Leicester. Sarà lui l'erede di Salah?

Calciomercato Roma, Riyad Mahrez - La Presse

MAHREZ ALLA ROMA, CALCIOMERCATO: PUO' ESSERE LUI L'EREDE DI SALAH? - La Roma cerca ancora sul calciomercato l'erede di Mohamed Salah. L'esterno egiziano è stato ceduto in questa sessione di calciomercato al Liverpool dove avrà la possibilità di diventare una vera e propria arma nelle mani di Eusebio Di Francesco. Il calciatore scelto al momento è Riyad Mahrez, esterno d'attacco algerino del Leicester e ragazzo dotato di grandissima tecnica e intelligenza. Il calciatore in questione non ha mai giocato in Serie A, ma sicuramente nonostante possa fare la differenza c'è da considerare proprio questo e cioè il fatto della sua inesperienza nel nostro campionato. Questa scelta ci fa capire come l'arrivo di Cengiz Under non cambi la possibilità di puntare su un altro esterno. Il turco infatti è una promessa e non sarebbe facile decidere di puntare esclusivamente su di lui visto che comunque ha bisogno di crescere ancora.

MAHREZ ALLA ROMA, CALCIOMERCATO: I GIALLOROSSI INSISTONO PER IL CALCIATORE DEL LEICESTER - La Roma insiste per portare in Italia Riyad Mahrez del Leicester. Secondo quanto riportato ieri da Sky Sport pare che siano stati messi sul piatto ben ventitré milioni di euro con il club inglese che invece ne chiede trentacinque. Il direttore giallorosso Monchi avrebbe incontratto il capo osservatore del club inglese Eduardo Macia. L'esterno algerino è stato il vero grande protagonista della vittoria della Premier League arrivata nella scorsa stagione per un miracolo firmato Claudio Ranieri. Mahrez è un esterno d'attacco che può giocare su entrambe le corsie e regalerebbe qualità al reparto offensivo della squadra giallorossa. La distanza tra domanda e offerta al momento è piuttosto cospicua, ma il club giallorosso non ha intenzione di fermarsi visto che ha comunque capito che con il calciatore in questione farebbe davvero il salto di qualità. Questo non esclude l'arrivo di Gregoire Defrel che arriverebbe per fare il vice di Edin Deko.

