Matic alla Juventus?/ Calciomercato: il Chelsea resiste, l'alternativa è Emre Can del Liverpool

MATIC ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO: L'ALTERNATIVA È EMRE CAN DEL LIVERPOOL - L'obiettivo di calciomercato numero uno per il centrocampo della Juventus è Nemanja Matic del Chelsea. L'obiettivo non è facile, per questo i bianconeri si cautelano anche con un secondo calciatore nel mirino. Si tratta di Emre Can del Liverpool, centrocampista della nazionale tedesca di origine turca. Questa pista sarebbe più percorribile visto il contratto di quest'ultimo è in scadenza 2018 e se non dovesse rinnovare potrebbe essere messo sul calciomercato per evitare di perderlo poi a parametro zero tra un anno. Sicuramente i due calciatori sono diversi tatticamente, ma comunque offrono entrambi fisicità e tecnica al servizio del loro allenatore. Inoltre c'è da dire che Emre Can è un classe 1994 rispetto a Nemanja Matic che invece è un 1994. Staremo a vedere alla fine chi sarà il prescelto per il centrocampo di Massimiliano Allegri.

MATIC ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO: I BIANCONERI PUNTANO IL SERBO, IL CHELSEA RESISTE - La Juventus punta un forte centrocampista per dare un senso a una sessone di calciomercato che ha visto infuriare i tifosi per la cessione di Leonardo Bonucci al Milan. L'obiettivo è Nemanja Matic del Chelsea, centrocampista inseguito ormai da un paio di sessioni di calciomercato. I bianconeri puntano il serbo, ma il Chelsea resiste provando a giocare al rialzo. L'arrivo di Tiemoue Bakayoko dal Monaco apre però a una cessione in mezzo al campo e la Juventus non ha fretta di chiudere la trattativa. Il Mirror ci tiene però a sottolineare che sul calciatore in questione oltre alla Juventus ci sono anche il Manchester United e l'Arsenal con il ragazzo che però preferibbe una nuova esperienza in un altro campionato. Giocatore completo e dotato di grande fisicità potrebbe dare tono al centrocampo di Massimiliano Allegri. L'unico problema da superare rimane il fatto che il Chelsea continua a non aver gradito la mancata cessione di Alex Sandro.

