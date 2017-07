RENATO SANCHES AL MILAN? / Calciomercato: il Bayern fa resistenza e c'è anche la Juventus

Calciomercato Milan, Renato Sanches - La Presse

RENATO SANCHES AL MILAN? CALCIOMERCATO: C'È ANCHE LA JUVENTUS SUL CENTROCAMPISTA - Nonostante il Bayern Monaco abbia chiuso le porte per la cessione a titolo definitivo di Renato Sanches in questa sessione di calciomercato e nonostante stia cercando un club per farlo maturare e poi riprenderselo non mancano i club che continuano fargli la corte. Non c'è solo il Milan sul forte centrocampista campione d'Europa con la nazionale portoghese. Il ragazzo piace, e non poco, anche alla Juventus di Massimiliano Allegri che pare pronta a mettere le mani su questo talentuoso ragazzo per provare a prenderlo subito. Difficile, se non impossibile, che Juventus e Milan possano arrivare a questo obiettivo anche se le formule possibili sono diverse e non è detto che non possa uscirne una cessione con un diritto di riacquisto magari a cifre raddoppiate tra un paio di stagioni come accaduto già ai bianconeri con l'affare Alvaro Morata.

RENATO SANCHES AL MILAN? CALCIOMERCATO: IL BAYERN MONACO FA RESISTENZA - Il Milan vuole continuare a stupire tutti sul calciomercato e punta forte a Renato Sanches centrocampista di qualità del Bayern Monaco che arrivato l'estate scorsa dopo la conquista dell'Europeo col Portogallo non ha trovato quasi mai spazio alla corte di Carletto Ancelotti. Centrocampista tecnico e dotato di un grande tiro da fuori è anche molto giovane e ha bisogno di crescere prima di diventare un punto fisso di una squadra così prestigiosa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna pare che il Bayern Monaco abbia detto di no ai rossoneri, compreso che non avrebbe potuto ''sfruttare'' il club rossonero per dargli la possibilità di trovare continuità e quindi crescere. Al momento sembra che l'affare sia molto difficile da portare a termine con la società tedesca che continuerà a cercare un club magari di minore levatura ma che accetti la possibilità di prendere Renato Sanches in prestito secco.

© Riproduzione Riservata.