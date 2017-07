RINNOVO NAINGGOLAN / Calciomercato Roma, la firma arriverà alla fine della tournée americana

Calciomercato Roma, Radja Nainggolan - La Presse

RINNOVO NAINGGOLAN, CALCIOMERCATO ROMA: L'INTER CONTINUA A PREMERE PER LUI - Radja Nainggolan sta per rinnovare il suo contratto con la Roma, ma questo non placa le voci di calciomercato sempre insistenti su di lui. Il club che lo insegue con più attenzione è l'Inter del suo ex mentore Luciano Spalletti. Proprio questi ha trasformato Nainggolan dandogli la possibilità di giocare un po' più avanti e così di rendersi più prolifico sotto porta. Lo stesso tecnico di Certaldo non ha assolutamente chiuso le porte a questo possibile acquisto anche se al momento sembra essere una situazione assai difficile da portare a compimento. Non è poi da escludere che il rinnovo del contratto del ragazzo possa essere una strategia per far lievitare il prezzo del cartellino in fase di vendita e per dare alla Roma una possibilità in più fare avere forza durante una eventuale trattativa di cessione.

RINNOVO NAINGGOLAN, CALCIOMERCATO ROMA: LA FIRMA ARRIVERÀ AL RITORNO DAGLI STATES - Il futuro di Radja Nainggolan sarà ancora alla Roma e si potrebbe parlare in questo caso di promessa mantenuta. Il Messaggero nell'edizione di oggi, in un articolo a firma S.Carina, ci parla di come la firma per adeguamento del contratto e prolungamento fino al 2021 arriverà al ritorno dalla tournée che la squadra di Eusebio Di Francesco sta vivendo negli Stati Uniti d'America. Si parla di un passaggio dai 3.2 milioni di euro a superare i 4, avvicinandosi molto ai cinque che aveva chiesto il calciatore ex Cagliari. Sarebbe per lui anche una scelta d'amore visto che comunque sono diverse le squadre in giro per l'Europa a proporgli anche il doppio dei quattro milioni proposti dalla Roma. Un giocatore tecnico e di grande temperamento pronto a diventarei l leader assoluto della Roma e magari anche il capitano dopo l'addio di Francesco Totti anche se al momento la fascia sarà posta sul braccio di Daniele De Rossi.

