Risultati/ Star Sixes 2017 semifinali e finali: info streaming video e diretta tv, formazioni e orario

Star Sixes 2017: attesa per i risultati di semifinali e finali (Foto LaPresse)

RISULTATI STAR SIXES 2017, SEMIFINALI E FINALI: INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, ORARIO (16 LUGLIO) - Lo Star Sixes 2017 è arrivato alla sua conclusione: domenica 16 luglio si disputano infatti le ultime quattro partite, che cominceranno alle ore 20 con le semifinali. Spagna-Francia la prima, seguita (ore 20:45) da Brasile-Danimarca; alle ore 21:35 è in programma la finale per il terzo posto, mentre alle ore 22:20 si giocherà per il titolo. Tutti gli orari sono da intendersi di casa nostra; si gioca alla O2 Arena di Londra, splendido complesso nel quale stiamo assistendo a un bello spettacolo.

Lo Star Sixes è un torneo di calcio a sei; le rose sono composte da 10 giocatori ciascuna e ci sono cambi volanti (un po’ come nell’hockey o nel beach soccer) e si gioca un unico tempo da 20 minuti. Il tempo non è effettivo, ma non è previsto recupero: allo scadere del cronometro si smette di giocare, unica interruzione prevista per dei brevi timeout a bordo campo. Sul terreno di gioco ci sono tanti campioni del passato: la Spagna per esempio si è presentata qui con Carles Puyol, ex capitano del Barcellona e della Spagna, Gaizka Mendieta che faceva parte del Valencia dei sogni, poi ancora il grande bomber Fernando Morientes, Michel Salgado e David Albelda, Carlos Marchena e quel Luis Garcia ammirato nel Liverpool (il portiere è Pedro Contreras).

Affronterà la Francia di Robert Pirès e Ludovic Giuly, che ha come portiere Sébastien Frey “adottato” dall’Italia e poi ancora Marcel Desailly ed Eric Abidal, William Gallas e Vincent Candela. Per quanto riguarda la seconda semifinale, il Brasile è una parata di stelle: da Dida a Rivaldo, da Juninho Paulista a Julio Baptista passando per Amaral ed Elano. Fanno paura anche oggi, e partono nettamente favoriti contro la Danimarca che può comunque schierare Martin Jorgensen e Per Kroldrup visti a lungo nel nostro campionato, poi giocatori che hanno comunque fatto la storia della nazionale scandinava (John Sivebaek e Daniel Jensen per esempio).

Lo stato di forma sarà quello che è, ma alcuni di questi giocatori non hanno poi smesso tanto tempo fa; in più il tempo davvero ridotto e il campo piccolo fanno emergere più che altro le qualità tecniche e tattiche rispetto a quelle fisiche, e avere una buona strategia sul giro palla permette di correre poco e di avere comunque efficacia. Assisteremo dunque a quattro partite davvero tirate; staremo a vedere quello che succederà.

Lo spettacolo dello Star Sixes 2017 è offerto in diretta tv sul canale Fox Sports, che è riservato a tutti gli abbonati della pay tv di Sky; nessun costo aggiuntivo, e anche la possibilità di attivare, in assenza di un televisore, l’applicazione Sky Go che permette di seguire l’evento in diretta streaming video, anche qui senza costi e tramite dispositivi mobili come tablet e smartphone. Il sito ufficiale della manifestazione, dove trovare informazioni e curiosità sulle varie squadre in campo, è all’indirizzo www.starsixes.com.

© Riproduzione Riservata.