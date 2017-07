Roger Federer/ L'ottava meraviglia di Wimbledon e i record del Re

Roger Federer ha vinto l'ottavo Wimbledon per l'ottava volta (LaPresse)

ROGER FEDERER: L’OTTAVA MERAVIGLIA DI WIMBLEDON - Uno dei pochi record che manca a Roger Federer, ma che potrebbe arrivare a breve, è quello di più anziano vincitore Slam: Ken Rosewall, uno dei meravigliosi australiani che hanno dominato il mondo del tennis tra gli anni Cinquanta e Sessanta, vinse gli Australian Open nel 1972 a 37 anni compiuti, e per di più sarebbe anche arrivato in finale a Wimbledon a 40 anni suonati. Tutto il resto però dice Roger Federer: il titolo conquistato a Wimbledon nel 2017, battendo in finale Marin Cilic, è per lui l’ottavo sull’erba di Londra e rappresenta il primato per Slam vinti a Londra tra gli uomini. Prima, lo svizzero era appaiato a Pete Sampras e Willy Renshaw a quota 7; adesso, nessuno ha trionfato quanto lui a Wimbledon. Nel 2003 era un ragazzino: aveva ancora il codino e un accenno di barba, si sbarazzò di Mark Philippoussis e nel discorso post-finale, con il trofeo in mano, scoppiò in singhiozzi nel ringraziare i tanti svizzeri che lo avevano seguito. Oggi Federer ha 14 anni in più e c’è tutto il modo a guardarlo e tifarlo: un fenomeno che ha coinvolto tutti, dai grandi appassionati di tennis a chi guarda qualche finale sparsa a chi semplicemente il tennis non sa esattamente come funzioni, però conosce Federer perchè Federer ha trasceso questo mondo. Questo è uno dei grandi successi del Re, se ci pensate bene: ancor più dei 93 trofei (Jimmy Connors resta saldamente davanti), ancor più dei 19 Slam (irraggiungibile anche solo a pensarci, almeno per ora), ancor più degli otto Wimbledon, il trionfo di Federer è stato quello di aver messo tutti d’accordo.

Quando succede questo, pensiamo per esempio al Valentino Rossi nel mondo del motociclismo, significa che non si tratta più di stabilire quanto si è forti e quanto più degli avversari: si tratta di parlare di una leggenda, come lo svizzero è diventato. Da tempo, ma il suo ritorno in grande stile lo ha dimostrato ancora una volta. Il suo 2017 si era aperto con il trionfo agli Australian Open: inaspettato, uno Slam a quattro anni e mezzo dall’ultimo (proprio a Wimbledon), quando tutti erano ormai convinti che i periodi di grandi trionfi fossero ormai andati. Anche se Roger tornava in finale, anche se giocava meravigliosamente bene, c’erano i Nadal prima e i Djokovic poi a tarpargli le ali. Lui ogni volta incassava la sconfitta, diceva che sarebbe tornato, tornava e giocava ancora meglio, ma non vinceva. Poi è tornato a farlo: quando ha trionfato a Melbourne, si è capito improvvisamente e immediatamente che il Re lo avrebbe fatto di nuovo. Bastava solo questo: un successo, uno Slam per avere la certezza che potesse farcela ancora. Da allora è stato una marea: il Sunshine Double (Indian Wells e Miami a distanza di due settimane) e Wimbledon sono stati una diretta conseguenza. Dopo aver battuto il povero Cilic, anche azzoppato e limitato da un problema al piede, Federer ha detto che “averci creduto è stato tutto quello che ho fatto”. Siamo d’accordo, Roger, ma raccontala giusta: crederci con il tuo talento e la tua grandezza sul campo è un po’ più facile che per gli altri.

