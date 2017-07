Tour de France 2017/ Diretta streaming video e tv: vincitore, percorso e orari 15^ tappa (oggi 16 luglio)

Diretta Tour de France (LaPresse) - immagine di repertorio

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2017 STREAMING VIDEO E TV: VINCITORE, PERCORSO E ORARI (15^ TAPPA LAISSAC SEVERAC L’EGLISE-LE PUY EN VELAY)

Oggi il Tour de France 2017 ci propone la quindicesima tappa Laissac Severac l’Eglise-Le Puy en Velay di 189,5 km, una frazione che possiamo definire di media montagna, perfetta per i coraggiosi attaccanti alla ricerca di un successo parziale, mentre bisognerà vedere se anche qualcuno dei big tenterà di muoversi oppure sarà per loro una giornata interlocutoria sui rilievi non durissimi del Massiccio Centrale. Insomma, sarà una tappa non particolarmente difficile ma comunque stuzzicante: allora non perdiamo altro tempo e andiamo adesso ad esaminare in maggior dettaglio che cosa ci attende lungo il percorso della quindicesima tappa Laissac Severac l’Eglise-Le Puy en Velay del Tour de France 2017. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO RAI IL TOUR DE FRANCE 2017

La partenza avrà luogo da Laissac Severac l’Eglise alle ore 13.10: siamo nel dipartimento dell’Aveyron, il nome particolarmente lungo si deve alla fusione dei due comuni di Laissac e di Severac l’Eglise. Si farà subito sul serio, perché il primo Gran Premio della Montagna di giornata sarà di prima categoria: si tratta della Montée de Naves d'Aubrac (km 28,5), una salita di 8,9 km con pendenza media del 6,4%, seguita subito dopo dalla Côte de Vieurals (km 43,5), un Gpm di terza categoria. Ci sarà dunque terreno ideale per gli attacchi da lontano, anche se naturalmente la distanza dal traguardo sarà troppo grande perché si tratti di momenti decisivi della corsa. Comincerà poi una lunghissima serie di saliscendi, che proseguiranno per circa 100 km: nulla di particolarmente difficile, però non ci sarà respiro perché non ci sarà nemmeno un metro di pianura. In questa fase sarà collocato anche lo sprint intermedio di giornata, in località Saint Alban sul Limagnole, al chilometro 96 della tappa.

La fase decisiva di questa tappa avrà però inizio al km 148: saremo in località Prades e avrà inizio la salita verso il Gpm di prima categoria del Col de Peyra Taillade (km 158), che sarà collocato al termine di 8,3 km di ascesa al 7,4% di pendenza media, particolarmente dura nel tratto centrale, quando si toccherà una punta di pendenza massima al 14%. Allo scollinamento mancheranno ancora poco più di 30 km al traguardo, quasi tutti di discesa, che sarà spezzata dall’ultima fatica di giornata, il Gpm di quarta categoria della Côte de Saint-Vidal (km 176,5), lunga solo 1900 metri ma con una interessante pendenza media del 6,8%, che potrebbe essere il trampolino ideale per gli ultimi attacchi verso l’arrivo di Le Puy en Velay, località dell’Alvernia che ospiterà il Tour de France per la quinta volta nella storia. Non mancheranno i saliscendi anche negli ultimissimi chilometri, solo gli ultimi 2000 metri infatti saranno pianeggianti.

Per seguire il Tour de France 2017 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai: i canali di riferimento sono Rai Tre e Rai Sport + HD. Oggi si comincerà alle ore 13.45 sul canale tematico con una lunga anteprima, poi ecco dalle ore 14.30 la telecronaca di Francesco Pancani e il commento tecnico Silvio Martinello (in simulcast fino alle 15.30, poi sarà solo su Rai Tre), con i contributi dell’inviato Andrea De Luca mentre dall’Italia Alessandra De Stefano darà vita ad un Processo alla Tappa in stile Giro al termine di ogni frazione della Grande Boucle. Il Tour de France sarà però visibile anche su Eurosport, canale disponibile sia per gli abbonati Sky sia per quelli di Mediaset Premium: oggi l’appuntamento sarà a partire dalle ore 13.00, al termine della frazione ci sarà la rubrica Tour de France Extra. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. E adesso, che lo spettacolo cominci: la parola va alla strada!

