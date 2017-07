Video Napoli Trento (LaPresse)

VIDEO NAPOLI TRENTO (7-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (AMICHEVOLE) - Seconda uscita stagionale del Napoli che incontra il Trento dopo la goleada contra la Bassa Anaunia. Inizio positivo degli azzurri che dopo due minuti colpiscono un palo con Ghoulam direttamente da calcio d'angolo. Il Napoli, come da copione, detta i tempi del match. Dopo un primo quarto d'ora bloccato ci pensa il solito Dries Mertens a sbloccare la gara con un tiro da fuori area deviato che spiazza il portiere avversario. Nel corso dei minuti inizia a salire in cattedra capitan Hamisk con i suoi bellissimi suggerimenti. Ma arriva da Callejon l'assist vincente per Giaccherini che di testa non sbaglia. Un minuto dopo c'è il capolavoro di Chiriches. Il difensore tira da sessanta metri e disegna un arcobaleno bellissimo. Rete indimenticabile per il difensore rumeno.

Nel finale di frazione c'è la gioia personale di Callejon su assist di Hamsik. Maurizio Sarri cambia tutta la squadra per la ripresa schierando: Sepe; Hysaj, Tonelli, Koulibaly, Strinic; Allan, Jorginho, Zielinski; Ounas, Milik, Insigne. Salgono in cattedra Milik, doppietta, e Adam Ounas. Il nuovo acquisto sigla una bella rete a volo su servizio di Jorginho. Proprio Ounas rappresenta la bella sorpresa nel ritiro di Dimaro. L'esterno d'attacco sta dimostrando di avere colpi importanti. Termina la partita con sette reti del Napoli e le buone indicazioni per Sarri. Prossima amichevole il 18 luglio contro il Carpi alle 21:00.

