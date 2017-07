Video/ Star Sixes 2017: highlights e gol delle partite dell’Italia contro Cina e Francia

Video Star Sixes 2017 (LaPresse)

VIDEO STAR SIXES 2017: HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA ITALIA-CINA (4-2) – Con il successo consumato per 4-2 l’Italia, è riuscita a chiedere la fase a giorni dello Star Sixes 2017 con un passo valido per i quarti di finale. Il match 6 contro 6 che ha visto in campo all’O2 di Londra ha visto il completo dominio della formazione Azzurra: già dopo emano di tre minuti infatti l’asse Fiore-Di Canio-Del Piero ha avuto l’occasione giusta per voltare a 1-0 il tabellone del risultato. Il primo tempo non si chiude senza che l’Italia sia andata di nuovo in vantaggio con Di Canio che riesce a sfruttare molto bene l’assist di Luciano Zauri. Successivamente però la Cina ritrovar coraggio e spazio con Liang Jiang Feng: alla controffensiva cinese risponde prima Fiore con un traversone e poi Zauri con il gol del 3-1. Sul finale nuovi momenti al cardiopalma: una deviazione di Zauri porta la Cina vanti sul 2-3, ma proprio l’ex atalantino si fa perdonare firmando la rete del 4-2 a un minuto dalla fine e regalando all’Italia il pass per i quarti. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO ITALIA CINA (4-2): HIGHLIGHTS E GOL (STAR SIXES 2017, da video sky)

VIDEO STAR SIXES 2017: HIGHLIHTS E GOL DELLA PARTITA ITALIA FRANCIA (2-4)- Dopo la vittoria contro la Cina, la formazione dell’Italia impegnata nello Star Sixes 207 di Londra tocca incontrare la Francia ai quarti di finale di questa competizione. La sfida è stata caldissima fin dalle prime battute: dopo appena 90 secondo ci pensa già Di Canio ad accedere il tifo azzurro segnando la prima rete del vantaggio, ma l’Italia ha ben poco da sorridere data l’immediata ripresa dei galletti. Poco dopo infatti è l’ex Arsella Robert Piures a sfruttare una svista azzurra e infilare il gol del pareggio: con Cheyrou la Francia accelera e si porta in vantaggio. La compagine transalpina cresce sempre di più ma spesso si sperdere a gigioneggiare anche nella propria area: ne approfitta Fiore che sfruttano un gioco di tacco di Abidal viola lo specchio della Francia. Ella ripresa Oddo si conquista la palla in mezzo ma in Zauri, in attesa della chiamata arbitrale spinge involontariamente la palla vero la propria porta regalando l‘autogol alla Francia. Sul finale è di nuovo l’Italia spingere al massimo: Fiore illude con un rasoterra, mentre da parte francese ci pensano candela e Giuly ad animare il match. Il fischio finale però consegna ai galletti la semifinale

