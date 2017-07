BONUCCI NUOVO HASHTAG 19:19:19/ Video per la nuova stagione nel Milan

Leonardo Bonucci (Foto: LaPresse)

Occhi puntati sui profili social di Leonardo Bonucci, perché qualcosa di speciale si verificherà alle 19:19:19. Per ora sappiamo che il nuovo difensore del Milan pubblicherà un video di lancio della nuova stagione. I campioni comunicano anche così e il centrale rossonero non è da meno. Bonucci si legherà ad un hashtag, il primo da milanista, che riproporrà per tutta la stagione. In questo modo darà continuità alla tendenza lanciata questo mese, in cui ha annunciato le svolte della sua carriera attraverso immagini e slogan. Tutto è cominciato giovedì scorso, quando ha pubblicato una foto in t-shirt nera con la scritta "Ready for new season 2017-18". Lì sono cominciati i sospetti sull'addio alla Juventus: nessun marchio bianconero, il primo indizio. Quando l'affare è stato definito a tempo di record il giorno successivo ha scelto la stessa scritta, proposta però con uno sfondo rossonero. Sabato ha, invece, ripreso lo slogan "Una splendida storia - Grazie di tutto, Juve" per la lettera di ringraziamento nella pagina acquistata sulla Gazzetta.

BONUCCI: ALLE 19.19'19" VIDEO PER LA NUOVA STAGIONE NEL MILAN

I MOVIMENTI SOCIAL NEGLI ULTIMI GIORNI

Leonardo Bonucci ha ritwittato nei giorni scorsi una frase di Dani Alves, il quale smentiva a Espn una presunta lite con il difensore, con il quale peraltro sarebbe rimasto a parlare della sconfitta nella finale di Champions League fino alle sei di mattina. Oggi, dunque, il nuovo passo: è atteso su Facebook, Twitter e Instagram. L'orario chiarisce peraltro quale sarà il numero di maglia di Leonardi Bonucci nella prossima stagione: Franck Kessie, dopo le prime resistenze, ha concesso il 19 al nuovo compagno di squadra. «È un numero di maglia che, secondo lui, mi può dare protezione e forza. Sono pensieri legati al karma», spiegò nel 2010 il difensore riferendosi alla scelta fatta con il motivatore Alberto Ferrarini. Finora ha portato bene, quindi Bonucci vuole proseguire sulla strada intrapresa sette anni fa. Questa volta però l'obiettivo è alzare i trofei col Milan.

