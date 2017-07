Caldara, Atalanta - LaPresse

CALCIOMERCATO TUTTE LE TRATTATIVE LIVE L’ATALANTA BLINDA CALDARA, LOCATELLI IN USCITA DAL MILAN – Altro giorno di trattative per il calciomercato estivo della Serie A. Tutte le squadre si stanno muovendo, chi più e chi meno, per cercare di migliorare la propria rosa, innestandola con elementi di qualità. Fra le regine di questa sessione di mercato vi è senza dubbio il Milan, che ha acquistato moltissimo nelle ultime settimane. E’ ovvio, però, che la rosa non potrà essere così numerosa, e di conseguenza in quel di via Aldo Rossi stanno continuando a piazzare gli elementi in esubero e non utili alla causa. E’ il caso ad esempio del giovane talento Locatelli, che dovrebbe lasciare a breve Milanello. Il ragazzo potrebbe essere ceduto in prestito in qualche squadra minore di modo da proseguire il suo processo di maturazione, ma attenzione anche ad un’eventuale cessione a titolo definitivo in caso di offerta da 10 milioni di euro: secondo la stampa, il ragazzo piace in particolare a Juventus e Torino, e nulla sarà quindi da lasciare al caso.

Dal Milan all’Atalanta, con i bergamaschi che si stanno preparando in vista di una stagione da sogno, quella del grande ritorno in Europa. I nerazzurri si sono rinforzati durante questa prima metà del mercato estivo, e proseguiranno a farlo anche nelle prossime settimane. Molti i giocatori che hanno lasciato lo stadio Atleti Azzurri d’Italia, ma fra questi non dovrebbe figurare il centrale Caldara. Il ragazzo è già praticamente di proprietà della Juventus, ma come da accordi, rimarrà a Bergamo fino al termine della stagione prossima. La Vecchia Signora vorrebbe anticipare lo sbarco del centrale di difesa dopo l’addio di Bonucci, ceduto al Milan, ma il patron dei bergamaschi, Antonio Percassi, ha voluto seccamente smentire tale ipotesi in occasione del raduno di ieri dei tifosi allo stadio: «Con la Juve abbiamo un ottimo rapporto – ha detto - e difatti ci hanno lasciato Orsolini per due anni sapendo che è il modo migliore per farlo crescere, ma Caldara non si muove». Più chiaro di così…

© Riproduzione Riservata.