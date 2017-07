Diretta Italia Francia (LaPresse)

DIRETTA ITALIA FRANCIA: STREAMING VIDEO E RAI.TV, RISULTATO LIVE (PALLANUOTO MASCHILE, MONDIALI BUDAPEST 2017) – Italia-Francia è la partita di pallanuoto maschile in programma oggi lunedi 17 luglio 2017 alle ore 12.10 e valida per la prima giornata della fase a gironi del torneo di pallanuoto maschile dei Mondiali in corso a Budapest 2017. Primo banco di prova per il settebello di Sandro Campagna, che oggi affronteranno la compagine transalpina prima di trovarsi di fronte Ungheria e Australia nel tentativo di conquistare un pass per il tabellone finale.

La formula per questa edizione dei campionato mondiale prevede infatti 16 nazioni partecipanti divise in 4 gruppi da 4 squadre ciascuna: solo le prime di ogni girone verranno ammesse direttamente ai quarti di finale mentre le seconde e le terze affronteranno un torneo preliminare, con l’eliminazione diretta invece della squadra 4^ classificata al termine di questa prima fase. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA FRANCIA 2017 (da raiplay)

L’Italia di Sandro Campagna approda a questo appuntamento a Budapest con tanta motivazione ma soprattutto qualche problematica da risolvere: gli azzurri infatti hanno bisogno di rimediare al quarto piazzamento ottenuto nella precedente edizione dei campionati a Kazan nel 2015 quando il Settebello venne sconfitto ai calci di rigore contro la Grecia nella finalina per il 3-4 posto (dopo la débâcle contro la Serbia poi campione del Mondo in semifinale). I problemi però in casa azzurra non sono mancati: dopo la medaglia di argento ottenuta alle ultima World League poche settimane fa la formazione di Campagna è stata colpita da diverse malattie, dal morbillo alla mononucleosi che hanno costretto il ct dell’italia a qualche chiamata di emergenza per Budapest. Nonostante qualche defezione comunque l’Italia ha un certo palmares da difendere nella competizione, oltre che una storia: le motivazioni e il talento e il carattere quindi non mancheranno nella partita di oggi contro la Francia. Dato che nel girone il settebello dovrà affrontare anche alcune squadre ostiche come è l’Ungheria un successo all’esordio sarebbe davvero importante, anche perché darebbe un forte segnale anche alle altre formazioni, oltre che per gli stessi azzurri.

Ricordiamo poi che l’incontro di pallanuoto maschile tra Italia e Francia, in programma alle ore 12.10 sarà visibile in diretta tv sulla Rai che ha garantito ampia copertura degli venti dei Mondiali di Budapest 2017. La sfida sarà quindi visibile in diretta tv su Raisport (numero 57 del telecomando del digitale terrestre) e sarà garantita anche la diretta streaming video tramite il servizio gratuito raiplay.it. Consigliamo infine di consultare anche il sito ufficiale dei campionati mondiali all’indirizzo www.fina-budapest2017.com, per rimanere aggiornati sulle ultime novità e risultato live.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA FRANCIA 2017 (da raiplay)

© Riproduzione Riservata.