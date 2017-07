Diretta Italia Russia/ Info streaming video e tv, quote, orario e risultato live (Europei donne 2017)

Diretta Italia-Russia, Europei calcio femminile (Foto LaPresse)

DIRETTA ITALIA-RUSSIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (EUROPEI 2017) – Italia-Russia sarà diretta dall’arbitro ceco Jana Adamkova; alle ore 18 di lunedì 17 luglio la nostra Nazionale di calcio femminile fa il suo esordio agli Europei 2017 che si disputano in Olanda. Le nostre avversarie saranno, oltre alle russe, Germania e Svezia: non potevamo capitare in gruppo peggiore, ma partivamo in terza fascia con il sorteggio e dunque non potevamo aspettarci qualcosa di molto meglio. Sia come sia, ci sono quattro gironi da quattro nazionali ciascuno; soltanto le prime due accederanno ai quarti di finale e dunque il compito si prospetta ancora più arduo per la nostra nazionale.

L’Italia si è qualificata con il secondo posto nel suo girone di qualificazione (alle spalle della Svizzera). L’esordio contro la Russia rischia già di essere decisivo: questa è una partita da vincere senza se e senza ma, perchè bisognerà avere una base di tre punti da utilizzare al meglio verso le due grandi sfide che ci attenderanno. Antonio Cabrini è comunque fiducioso: sa di avere a disposizione un gruppo di qualità, guidato a centrocampo dal talento di Barbara Bonansea e dai gol di Melania Gabbiadini (sorella di Manolo) e di Daniela Sabatino, reduce da stagioni straordinarie con il Brescia con cui è stata protagonista anche in Champions League.

Ricordiamo che l’Italia non centra una semifinale degli Europei di calcio femminile da dieci anni esatti, ma nelle ultime due edizioni è riuscita a superare il girone; un fattore in più per sperare in un grande risultato in questo torneo olandese e, chissà, per provare a vincere un oro che manca da tanto tempo ma che è lì a dimostrare come il nostro movimento sia in grado di produrre giocatrici che fanno la differenza anche in ambito internazionale.

La Snai ci dice per di più che l’Italia parte favorita per l’esordio europeo: il segno 1 per la sua vittoria vale 1,30 contro il 9,50 che accompagna invece il segno 2 per la vittoria della Russia. Il pareggio, che è contraddistinto ovviamente dal segno X, vi permetterà di guadagnare 4,75 volte la somma che avrete deciso di mettere su piatto.

Italia-Russia sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport: è questo il canale di riferimento per la partita, che dunque potrà essere seguita in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – da tutti gli abbonati al pacchetto satellitare grazie all’applicazione Sky Go, oppure su Eurosport Player per il quale è però necessario il pagamento di una quota in abbonamento.

