Diretta/ Mondiali nuoto 2017 streaming video e tv: programma, orari e finali (Budapest, oggi 17 luglio)

Il settebello di pallanuoto maschile (LaPresse)

DIRETTA MONDIALI NUOTO BUDAPEST 2017: INFO STREAMING VIDEO E TV: TUFFI, PALLANUOTO E NUOTO SINCRONIZZATO, PROGRAMMA, ORARI E FINALI (OGGI 17 LUGLIO) – Terza giornata ai Mondiali di nuoto di Budapest 2017: il programma anche oggi lunedì 17 luglio sarà fittissimo con tre discipline protagoniste ovvero nuoto sincronizzato, tutti e pallanuoto maschile. Andiamo quindi subito a vedere sport per sport gli appuntamenti previsti, gli orari, le finali e gli italiani in gara nella capitale ungherese. Cominciamo dai tuffi, dove l’Italia ha già raccolto non poche soddisfazioni a medagliere nelle prime due giornate dei Mondiali di Nuoto di Budapest 2017. Si comincerà alle ore 10.00 con il torneo preliminare del sincro femminile dalla trampolino dei tre metri, per poi continuare alle ore 13.00 con i preliminari dei sincro maschile dalla piattaforma di 10 metri: a partire dalle ore 16 a seguire vi saranno poi le due finali valide per le medaglie. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO RAI I MONDIALI DI NUOTO BUDAPEST 2017

Per il nuoto sincronizzato invece l’appuntamento sarà alle ore 11.00 con il duo misto tecnico alla piscina del Varosliget Park, con la finale del solo libero attesa invece dalle ore 19.00 dove gli azzurri sono attesi al banco di prova dopo i recenti successi trovati nelle ultime competizioni. Per la Pallanuoto invece oggi sarà la rima giornata dedicata al torneo maschile: il Settebello di Sandro Campagna, nonostante alcune defezioni per malattia dell’ultimi minuti è impaziente di dare il via da vera protagonista a questi Mondiali Budapest 2017. L’Italia scenderà in vasca contro la Francia a patire dalla ore 12.10 italiane: una buona partenza contro una squadra formalmente semplice potrebbe rappresentare un buon biglietto da visita. La copertura in diretta tv dei Mondiali di nuoto Budapest 2017 sarà eccellente dato che è stata garantita sia dalla Rai sia da Eurosport: oggi l’appuntamento sarà principalmente su Rai due dove verranno trasmesse tutte le gare che porteranno all’attribuzione delle prime medaglie, con eventuali passaggi su Riasport in coincidenza con altri programmai del palinsesto. Sulla tv europea il canale di riferimento sarà Eurosport 2, visibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. La diretta streaming video sarà dunque garantita sia dal sito www.raiplay.it gratuitamente per tutti, sia dai servizi Eurosport Player, Sky Go e Premium Play per i rispettivi abbonati.

