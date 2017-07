Douglas Costa, presentazione in diretta/ Juventus, info streaming video e tv: la conferenza stampa

Douglas Costa viene presentato dalla Juventus (Foto LaPresse)

DIRETTA PRESENTAZIONE DOUGLAS COSTA JUVENTUS FC: INFO STREAMING VIDEO E TV, CONFERENZA STAMPA - Alle ore 14:30 di lunedì 17 luglio la Juventus presenta ufficialmente Douglas Costa: l’esterno brasiliano parlerà in conferenza stampa dal ventre dell’Allianz Stadium, che dunque per la prima volta aprirà ufficialmente i battenti con la sua nuova denominazione. Douglas Costa è il primo e finora unico acquisto nella campagna acquisti bianconera: dopo una lunga e intensa trattativa, che sembrava anche aver subito una frenata importante, Juventus e Bayern Monaco hanno trovato l’accordo per il trasferimento del calciatore, arrivato in Italia con la formula del prestito oneroso a 6 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 40 pagabili in due annualità. Una cifra sicuramente importante, ma Douglas Costa può dimostrare di essere l’acquisto giusto per la Juventus; nei due anni passati in Baviera ha avuto due grandi allenatori come Pep Guardiola e Carlo Ancelotti. Con il primo è andata decisamente meglio, perchè il brasiliano ha avuto tanto spazio ed è stato un titolare nella squadra che ha vinto la Bundesliga; con il secondo, lo spazio per Douglas Costa si è sensibilmente ridotto - anche in virtù del rientro in pianta stabile di Franck Ribéry - e gli acquisti di Serge Gnabry e soprattutto James Rodriguez hanno fatto capire che per lui non c’era più posto nella rosa. La Juventus lo puntava da mesi: adesso può finalmente abbracciarlo nella speranza che possa essere lui a cambiare le sorti europee della squadra.

Douglas Costa è arrivato a Torino con l’idea di essere il laterale titolare della Juventus: Massimiliano Allegri può lavorare indifferentemente sul 4-2-3-1 o sul 4-3-3, la posizione del brasiliano di fatto non cambierebbe perchè andrebbe a giocare come esterno. Prevalentemente sulla sinistra, sgravando Mario Mandzukic del compito di essere il titolare inamovibile in un ruolo non suo; a destra Allegri attende almeno un altro arrivo (Bernardeschi?) e la Juventus potrebbe confermare anche quel Juan Cuadrado che chiaramente perderà un po’ di spazio, ma che con la partenza di Dani Alves riguadagna se non altro minuti sulla corsia di competenza. A questo proposito, l’estate della Juventus per adesso è stata davvero travagliata: a pochi giorni di distanza la società bianconera ha vissuto il problema legato a Patrik Schick con una trattativa che, ormai chiusa, è stata rimessa in discussione, poi ha clamorosamente perso Leonardo Bonucci, il suo leader difensivo, che ha firmato per il Milan dopo sette anni e quando sembrava che non dovesse mai lasciare i bianconeri. Adesso Beppe Marotta e Fabio Paratici sono chiamati a rispondere: la Juventus ha soldi nelle casse per almeno due grandi colpi, ma è chiaro che per la prima volta in sei anni il dominio dei campioni d’Italia è seriamente minacciato. In più, i tifosi vogliono e chiedono a gran voce una Champions League che è diventata un’ossessione almeno per tutti gli appassionati: almeno tentativamente, la Juventus dovrà costruire una squadra che sia in grado di attaccare ancora una volta la coppa, arrivando cioè ai quarti di finale senza sussulti per poi valutare quali siano i margini per fare strada.

La diretta tv della presentazione di Douglas Costa sarà trasmessa su Juve Tv, canale tematico dedicato ai bianconeri che si trova al numero 212 del pacchetto Sky; per quanto riguarda la diretta streaming video, potrete seguirla sul sito ufficiale della società (www.juventus.com) oppure sulla pagina Facebook che i bianconeri mettono a disposizione, all’indirizzo facebook.com/Juventusfcita.

© Riproduzione Riservata.