Cesc Fabregas, Chelsea - LaPresse

FABREGAS AL MILAN CALCIOMERCATO, IN INGHILTERRA RILANCIANO: LO SPAGNOLO VICINO AI ROSSONERI – Potrebbe proseguire lo scoppiettante calciomercato di casa Milan, con altri colpi davvero importanti. Al di la della ricerca di un attaccante macina-gol, l’ultimo tassello per completare l’undici titolare, la dirigenza meneghina starebbe pensando ad un altro innesto a centrocampo. Del resto il reparto di mezzo è quello che necessità di maggiore qualità, anche se con l’arrivo di Lucas Biglia sicuramente è migliorato notevolmente. Va letta in tale ottica la notizia rilanciata in queste ore dai tabloid inglesi, e precisamente dal Sun, secondo cui il Milan sarebbe tornato sulle tracce di Cesc Fabregas. Il nazionale spagnolo del Chelsea è sempre stato un obiettivo rossonero, e già durante la scorsa primavera si parlava di possibile accordo con lo stesso. Ora la situazione è cambiata ancor più in favore del Diavolo, visto che a Londra è sbarcato da poco Bakayoko, che ovviamente toglierà il posto a qualcuno.

Un’operazione non semplice quella per Fabregas, anche perché nonostante l’età, classe 1987, il Chelsea non intende fare sconti e valuta il proprio giocatore attorno ai 35 milioni di euro. Inoltre l’ingaggio dell'iberico è alquanto elevato, 8 milioni netti ogni 12 mesi, una cifra che al Milan percepisce solo Bonucci e che se elargita rischia di innestare un effetto domino anche negli altri calciatori rossoneri. La cosa certa è che Fabregas gradirebbe un’esperienza in Italia dopo anni di continue indiscrezioni e dopo aver giocato nella Liga e in Premier League potrebbe finalmente sbarcare in Serie A. Il calciatore ha giocato in carriera in sole tre squadre, leggasi Arsenal, Barcellona e appunto Chelsea, ed è un punto fisso della nazionale spagnola ormai da più di dieci anni. Nel suo ruolo è indubbiamente ancora uno dei migliori nonostante l’età che avanzi, e farebbe sicuramente comodo al Milan, a cui apporterebbe non soltanto tantissima qualità, quanto e soprattutto un enorme bagaglio di esperienza, caratteristica che manca alla giovane squadra meneghina.

© Riproduzione Riservata.