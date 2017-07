Keita, Lazio - LaPresse

KEITA ALL’INTER CALCIOMERCATO, NERAZZURRI IN PRESSING SUL TALENTO BIANCOCELESTE – Da qualche ora a questa parte una nuova indiscrezione sta animando il calciomercato di casa Inter. Il club nerazzurro sarebbe infatti in pressing per avere l’esterno d’attacco di casa Lazio, Balde Diao Keita. Il giovane talento biancoceleste ha lasciato il ritiro della Lazio di Auronzo di Cadore dirigendosi poi a Milano. Ufficialmente ha preso una giornata libera per via dei carichi di lavoro di queste settimane, ma c’è chi vede dietro tale gesto un possibile messaggio al patron Claudio Lotito. Il giocatore, come dicevamo, si è recato nel capoluogo lombardo, e di conseguenza l’associazione all’Inter è venuta automatica. «Prima aveva l'accordo con una squadra. Ora va a firmare per una nuova? È il suo giorno libero, si riposa come crede e voi..inventate di meno», le parole di Calenda, agente di Keita su Twitter, ma è logico pensare che qualcosa bolle in pentola.

Del resto l’agente del laziale è molto amico del direttore sportivo dell’Inter, Walter Sabatini, e il giocatore ha il contratto in scadenza al 30 giugno del 2018, fra meno di un anno. Se poi ci aggiungiamo la richiesta di Spalletti di esterni veloci, dal dribbling facile e con il feeling per il gol, ecco che quindi si può tranquillamente confezionare la notizia di mercato. Il problema principale è capire se tale operazione, (anche se non si può parlare di vera e propria trattativa), sia o meno slegata a Ivan Perisic. Il giocatore, ormai separato in casa, vuole lasciare l’Inter, ma il Manchester United non ha ancora presentato un’offerta convincente. Di conseguenza bisognerà capire come si muoverà la società di corso Vittorio Emanuele: anticiperà l’arrivo di Keita e poi cederà il nazionale croato, o comunque aspetterà la partenza di quest’ultimo? La cosa certa è che il mercato dell’Inter deve assolutamente iniziare a decollare, anche perché alla nuova stagione manca ormai un mese, e palletti inizia ad essere leggermente in fermento.

