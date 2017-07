Matic, Chelsea - LaPresse

MATIC ALLA JUVE CALCIOMERCATO, IL SERBO IN PARTENZA DA LONDRA: SI TRATTA SUL PREZZO – In attesa di conoscere chi sarà il giocatore che sostituirà Bonucci, in casa Juventus si continua questa fase di calciomercato per individuare un nuovo possibile rinforzo a centrocampo. Obiettivo della dirigenza bianconera, innestare il reparto di mezzo con un elemento di solidità ed esperienza internazionale, e l’idea dell’ultima ora si chiama Nemanja Matic. Il centrocampista della nazionale serba, di proprietà del Chelsea, lascerà sicuramente lo Stamford Bridge nelle prossime settimane. A Londra è infatti sbarcato il 22enne talento Tiemoué Bakayoko, che andrà appunto a sostituire il 28enne di cui sopra. Quest’ultimo si sta quindi guardando attorno e gradirebbe di buon occhio uno sbarco fra le fila dei campioni d’Italia. Un’operazione che starebbe favorendo anche lo stesso Chelsea, visto che Matic piace molto anche al Manchester United, ma i campioni della Premier League preferirebbero cederlo fuori dai confini britannici.

Matic, tra l’altro, non ha neanche preso il volo per la tournee orientale dei Blues, altro chiaro indizio circa la sua partenza imminente. Il problema principale, come in quasi la totalità delle operazioni di mercato, resta trovare l’accordo economico. Il Chelsea valuta infatti Matic attorno ai 40 milioni di euro, ma la Juventus vorrebbe scendere di almeno una decina. La Vecchia Signora si trova comunque in una posizione di forza anche perché sa che i Blues lo vogliono cedere e lo stesso vuole lasciare la squadra in cui non sarà più titolare. Per queste ragioni non è da escludere che si possa chiudere attorno ai 25/30 milioni, magari con una formula agevole per gli stessi vice-campioni d’Europa, come ad esempio un prestito oneroso con obbligo di riscatto, leggasi Douglas Costa. Stando alle ultime circolanti, pare che il calciatore ex Benfica possa chiedere a breve un appuntamento al Ceo della compagine londinese Marina Granovskaia, la spalla del patron Roman Abramovich, di modo da fare chiarezza sul proprio futuro e chiedere di favorire la propria cessione.

